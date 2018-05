Circulair bouwen centraal op Nationale Renovatie- en Transformatiedag

Verduurzaming van bestaand vastgoed en een circulaire aanpak staan bij veel bedrijven hoog op de agenda. De markt gaat mee onder druk van regelgeving én vraag van gebruikers. Toch staat een circulaire aanpak, waarbij afval in principe niet meer bestaat en gebouwen, gebouwdelen en materialen worden hergebruikt, nog in de kinderschoenen. En dat terwijl de beweging van lineair naar circulair in potentie de gehele bouwketen zoals we die nu kennen omver zal schoppen.

Op de Nationale Renovatie- en Transformatiedag op 27 juni in De Caballero Fabriek in Den Haag staat dit onderwerp centraal. Wat zijn de consequenties van deze beweging? Welke businessmodellen horen hierbij en om welke innovaties in de markt vraagt die? Welke nieuwe samenwerkingen zullen ontstaan en wat zijn de juridische consequenties? Ook aan de technische kant kunnen we de komende jaren veel nieuwe mogelijkheden verwachten. Dit alles vraagt om een definitief nieuwe kijk op bestaande rollen, normeringen, financieringen en samenwerkingen.

Op deze dag presenteren koplopers in circulariteit en verduurzaming de nieuwste inzichten en expertises. Tevens wordt de NRP Gulden Feniks aan het eind van de middag bekendgemaakt en uitgereikt.

Hoofdprogramma en sprekers

12.00 uur - luxe netwerklunch

12.55 uur - opening door dagvoorzitter Jaap van Rhijn, programmadirecteur herontwikkelingslocaties Cordaan en voorzitter Werkgroep Kantoren Deltaplan Duurzame Renovatie DGBC

13.10 uur - BAM implementeert circulair werken door Rob van Wingerden, voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep

13.40 uur - Vuistregels en business cases bij circulair renoveren en transformeren door Anne Luijten, directeur NRP en Bas van de Griendt, programmamanager NRP Circulair

14.10 uur - Renovatie met respect door Vincent Gruis, professor of Housing Management, Delft University of Technology

14.40 uur - Pauze

15.10 uur - De hogere belegginswaarde van circulair vastgoed door Niels Bloem, Partner en Director Valuations Colliers-International

15.40 uur - Innovatieve oplossingen voor circulair energieverbruik door Marco Bijkerk, Manager Innovative Technologies New Business Development Remeha

16.10 uur - Juridische consequenties van circulair werken door Caroline Weebers, partner Weebers Vastgoed Advocaten

16.40 uur - Maatschappelijke context en sociaal-maatschappelijk aspecten van duurzaamheid en nieuwe bewegingen in wonen door Jan Latten, CBS Hoofddemograaf en UvA-hoogleraar Sociale Demografie

17.10 uur - Wrap up door dagvoorzitter

17.20 uur - uitreiking NRP Gulden Feniks

18.00 uur - netwerkborrel

Kijk hier voor meer info.