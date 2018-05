DIFFER ontvangt Happy Building Index Award 2017

Het gebouw van onderzoeksinstituut DIFFER in Eindhoven is de winnaar van de Happy Building Index Award 2017. Met maar liefst een 9,3 als eindscore beoordeelden medewerkers en bezoekers het gebouw als beste op de website HappyBuildingIndex.nl.

Tijdens de beurs Building Holland kreeg Instituutsmanager Wim Koppers van DIFFER de Award uitgereikt door de voorzitter van de Happy Building Index, Marc Hopman. “We zijn als DIFFER heel blij en verrast dat we deze mooie prijs in ontvangst mogen nemen”, aldus Koppers.

Top 10

De Happy Building Index is een beoordelingssite voor gezonde en duurzame kantoorgebouwen in Nederland. Overige toonaangevende gebouwen met een top 10 ranking in de index van 2017 zijn: Eneco World in Rotterdam, The Edge in Amsterdam, ASR Hoofdkantoor in Utrecht, Stadskantoor in Venlo en Alliander in Duiven.

Gebruikers aan het woord

De Happy Building Index geeft gebruikers van gebouwen een stem. Het is dé Zoover voor de gebouwde omgeving. Een greep uit de referenties voor het winnende pand van DIFFER: "Aanwinst voor TU/e campus" | "Wow wat kan duurzaamheid mooi zijn. Veel glas en hout en een bijzondere gevel. Door de vides kan je iedereen zien en tegenkomen." | "Ruim, licht, hightech" | "Ik was er op de dag van de wetenschap. Heel mooi gebouw, ik zou er later graag willen werken. Veel daglicht en mooi uitzicht op de groene bomen. Hoge plafonds, veel ruimte." Vele positieve geluiden die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat het pand van DIFFER is beoordeeld met een 9,3.

Écht duurzame gebouwen

De Happy Building Index (HBI) is een initiatief van Stichting Happy Building Index en wordt ondersteund door de coalitie Gezonde Gebouwen. De Happy Building Index is een etalage van écht duurzame gebouwen. Dit zijn gebouwen waar gebruikers graag in willen vertoeven, die mensen met elkaar in contact brengen en die gebruikers inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Kortom, gebouwen die gebruikers gelukkig maken. Dit gevoel van geluk wordt vergroot door gebouwaspecten zoals een goed binnenklimaat, daglichttoetreding, horeca- en groenvoorzieningen in en om de gebouwen en de wetenschap dat het gebouw het milieu zo min mogelijk belast.

Kijk hier hoe je als gebruiker een gebouw op meerdere aspecten beoordelen.