Energieproeftuin in Zwolle gaat monitoringsfase in

Na de duurzame renovatie van 46 woningen van woningcorporatie deltaWonen in Zwolle is de monitoringsfase nu officieel ingegaan. Het afgelopen half jaar zijn de woningen op verschillende manieren verduurzaamd. De bewoners worden de komende tijd, in de monitoringsfase meegenomen in bewust omgaan met energie.

Daarbij wordt ook de jeugd in de Zwolse wijk Berkum bewust gemaakt van energieverbruik. Zo heeft deltaWonen de Campherbeekschool twee energiefietsen aan geboden. Nu nog met fontein, later met een energiemeter. Wijkwethouder Van Willigen had de eer om de fietsen te onthullen en een wedstrijdje aan te gaan met een leerling van de school: wie wekt het snelst energie op.

Verschillende combinaties

In september 2017 startten deltaWonen en Trebbe met een bijzonder woningverbeteringsproject in de wijk Berkum in Zwolle. In 46 woningen, verdeeld over 9 woonblokken zijn verschillende combinaties van energiebespaarders, energieopwekkers en energieopslag methoden getest. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie. Zo zijn er accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord, zo kan beoordeeld worden welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: kosten, plaatings- , onderhouds- en gebruikersgemak, energiebesparing en energiebewustwording.

Zeer energiezuinig

De woningen in de Energieproefuin hebben nu een A+, A++ of zelfs A+++ label. Met deze energieproeftuin kijkt deltaWonen verder vooruit. Uiteindelijk wil de corporatie toe naar een gasloze en energieneutrale woningvoorraad. Deze pilot moet deltaWonen kennis opleveren om die ambitie waar te maken.

Inmiddels is de proeftuin opgenomen in de ambitie om de Zwolse Wijk Berkum in 2025 energieneutraal te hebben. Dit is een initiatief van wijkbewoners, gemeente, provincie, deltaWonen, Enpuls en andere stakeholders. Berkum wordt de eerste energieneutrale wijk van Zwolle en kan daarmee rekenen op veel belangstelling uit Zwolle, de provincie en het land.