Gemeente Utrecht publiceert lijst duurzame ondernemers

Utrecht heeft als eerste gemeente in Nederland een lijst van duurzame bedrijven gepubliceerd. In het zogeheten Groen register staan ondernemers die een gecertificeerd keurmerk van voldoende niveau hebben.

Hiermee geeft Utrecht extra aandacht aan bedrijven die aantoonbare resultaten hebben geboekt op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben de basis op orde en gaan het liefst nog een stapje verder dan de wettelijke verplichtingen in het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Er zijn verschillende landelijke en internationale duurzaamheidskeurmerken. Met zo'n keurmerk laten bedrijven en organisaties zien dat ze duurzame ambities hebben en ook al concrete maatregelen hebben genomen. Utrecht moedigt het gebruik van deze keurmerken aan, omdat ze ondernemers houvast bieden bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Met het Groen register geeft Utrecht invulling aan één van de afspraken uit het Energieakkoord van 2013, in de hoop dat dit initiatief landelijke navolging krijgt. Rond de zomer wordt naar verwachting een nieuw Klimaat- en Energieakkoord afgesloten.

Foto: Kromhout Kazerne is een van de erkende duurzame gebouwen in de stad, met een BREEAM In Use-certificaat Excellent.