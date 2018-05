Onderzoek belicht uitdagingen gezonde werkomgeving

De grens van het acceptabel kunnen werken in het gerenoveerde rijkskantoor Rijnstraat 8 (R8) is bereikt. Dat blijkt uit het onderzoek dat CfPB in opdracht van de Rijksoverheid heeft gedaan.

Al eerder waren de verhalen van medewerkers over het gerenoveerde pand in de media naar voren gekomen; nu is het ook in het onderzoek vastgelegd. Sinds vorig jaar maken het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en diensten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gezamenlijk gebruik van het pand. Bij R8 komen de doelstellingen van het Rijk tot uitdrukking. Het gaat hier vooral om een intensieve benutting van het rijkskantoor en in tijd, plaats, en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) door de rijksambtenaren. Dat houdt in dat alle werkplekken multifunctioneel inzetbaar zijn: voor 6000 werknemers zijn 4400 werkplekken aanwezig.

Er zijn vier belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen:

› De drukte in het pand (de beschikbaarheid van plekken)

› De functionaliteit en inrichting van de werkomgeving (de bruikbaarheid van plekken)

› De sfeer in en opgeroepen door het pand (de beleving van pand en plekken)

› Facilitaire diensten en dienstverlening (beleving van ondersteuning)

Privacy

Het minst tevreden zijn de medewerkers over de privacy en concentratiemogelijkheden. Voor het aspect privacy varieert de tevredenheid van 6% bij Buitenlandse Zaken tot 15% bij de overige diensten. De tevredenheid over het aspect concentratiemogelijkheden varieert van 9% bij I&W tot 18% bij de overige diensten.

De mogelijkheid om je te concentreren is door de respondenten aangemerkt als een van de drie belangrijkste aspecten van de werkomgeving. Medewerkers worden naar eigen zeggen niet alleen afgeleid door geluid, maar ook door beweging van mensen die langslopen. Deelnemers aan de groepsgesprekken zeggen dat er te weinig plekken zijn om je terug te trekken. Ook geven verschillende deelnemers aan vaker moe te zijn ’s avonds. Medewerkers beweren dat er meer thuis wordt gewerkt sinds de verhuizing.

Minder werkplezier

“Wij concluderen dat er signalen zijn dat de grens van het acceptabele bereikt is. Op dit moment vinden mensen het werk dat zij doen nog erg leuk en waarderen ze dit. Het werken op dit kantoor vermindert het werkplezier en de bereidheid zich in te zetten neemt af. Voor sommige mensen geldt dat er meer dan haarscheurtjes zijn de relatie met de organisatie.

In meerdere groepsgesprekken komt aan de orde dat medewerkers zich niet serieus genomen voelen door de wijze van klachtenafhandeling. De opvolging van de klachten lijkt niet altijd aan de wensen te voldoen. Moedeloosheid over de situatie is voor een deel van de medewerkers het gevolg. Zij hebben niet het idee dat hun klachten leiden tot aanpassingen”, aldus de onderzoekers in hun conclusie.

Aanbevelingen

Ze doen een hele trits aan aanbevelingen, maar de onderzoekers zeggen er wel met nadruk bij “dat de aanbevelingen onderling samenhangend en versterkend zijn. Alleen verbeteringen aan het gebouw, lossen de problemen met betrekking tot de waargenomen drukte niet op. Net zoals alleen afspraken over het gebruik en het gedrag geen soelaas bieden voor de bruikbaarheid van plekken of alleen meer frequente schoonmaak de beleving van het gebouw verbetert.”

Lees hier het gehele onderzoeksrapport.

Bron: Rijksoverheid / CfPB