Dordrecht krijgt 72 gasloze huurwoningen

Heijmans en wooncorporatie Woonbron hebben een koopovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van nieuwbouwproject Tromppark.

In de Dordtse Wielwijk worden in opdracht van wooncorporatie Woonbron 72 grondgebonden eengezinswoningen gebouwd. De woningen krijgen geen aardgasaansluiting. Bouwonderneming Heijmans realiseert de woningen, die door architectenbureau Wurck zijn ontworpen.

Met het project wil de gemeente Dordrecht bijdragen aan het creëren van een divers woningaanbod in Wielwijk. De woningen variëren in architectuur, krijgen een verhoogde ligging en grenzen met de veranda of serre direct aan het toekomstige Tromppark.

Deze verbinding met het nieuwe park zorgt onder andere voor sociale interactie in het gebied. Het park vormt daarnaast een groene verbinding tussen het naastgelegen Wielwijkpark en het wijkcentrum. De woningen krijgen een aansluiting op de stadsverwarming en worden uitgerust met het huisbesturingssysteem SlimWonen.

Aan de Maarten Harpertsz. Trompweg, waar de nieuwe woningen worden gerealiseerd, is Woonbron gestart met het ontmantelen van de bestaande portiekflats. Naar verwachting start de bouw van de eerste fase (32 woningen) medio 2019, waarna de woningen begin 2020 worden opgeleverd. Vervolgens kan in 2020 ook de tweede fase (40 woningen) starten.

Foto’s: Wurck