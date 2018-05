‘Commitment voor een volledig circulaire economie’

Duurzaam Gebouwd-partner Carlisle Construction Materials committeert zich aan het Grondstoffenakkoord en is betrokken bij de transitieagenda’s ‘Bouw’ en ‘Kunststoffen’.

“Wij geloven in een transitie van een lineair naar circulair bouwmodel en als rol van producent hebben wij de middelen en kennis in huis om hier handen en voeten aan te geven”, laat de partner weten in een bericht. “Met meer dan 50 jaar ervaring als producent van homogene EPDM-folie zijn wij al jarenlang een voorloper met het leveren van een duurzaam bouwproduct.”

CCM committeert zich aan de ambitieuze Europese doelstelling om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. In bovenstaande animatie wordt kort uitgelegd wat de belangrijkste focuspunten zijn om deze versnelling op te zetten.