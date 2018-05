‘Duurzaamheid en brandveiligheid: match?’

Brandveiligheid in gebouwen is voor veel opdrachtgevers, taxateurs en verzekeraars geen belangrijk onderwerp. Dit terwijl duurzaamheid wél vaker in vastgoed- en waardeanalyses wordt meegenomen als een must have. Hoe kan een brandveilig gebouw vastgoedwaarde stuwen en staat dit gelijk aan toekomstbestendigheid?

Op dit moment staat brandveiligheid niet gelijk aan duurzaamheid. “Het staat voor vluchtveiligheid, meer niet”, vindt senior consultant Hans Sevenstern van Marsh Risk Consulting. “Tot op de dag van vandaag is brandbestendigheid van gebouwen niet bij BREEAM of andere certificeringen ondergebracht. Taxateurs kijken of het pand voldoet aan regelgeving en daar houdt het wel bij op.” Die tendens ziet ook directeur Pim Peters van IMd Raadgevende Ingenieurs terug bij realisaties van projecten. “Opdrachtgevers geven aan dat ze een brandveilig gebouw willen, maar vaak voldoet het alleen aan wet- en regelgeving.” Adviseur Jan Schellekens van Metacon bemerkt daarbij weinig ambitie vanuit de vraagzijde. “Veel opdrachtgevers zien brandveiligheid als een noodzakelijk kwaad, maar hebben dit niet als ambitiepunt.” De toepassing van duurzame materialen zet daarnaast geen zoden aan de dijk. “Denk aan bijvoorbeeld bouwen met stro, hennep of andere stoffen die in dat rijtje thuishoren. Dat maakt een duurzaam gebouw per definitie een niet brandveilig gebouw. Als je gebruikmaakt van grondstoffen en materialen die langer meegaan, betekent dat vaak vuurvast vanwege de origine van het materiaal”, vindt senior adviseur brandveiligheid Ruud van Herpen van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Duurzaamheid = brandveiligheid

Toch is het mogelijk om de twee kenmerken met elkaar te verbinden. “Brandveiligheid is voor mij hetzelfde als duurzaamheid en vice versa”, geeft directeur Leo Oosterveen van Brandveilig Bouwen Nederland aan. “Als je geen rekening houdt met brandveiligheid, dan kun je eigenlijk niet spreken van echte toekomstbestendigheid, want je gebouw kan zomaar afbranden. Als je een duurzaam gebouw ontwerpt, hoort daar dus brandveiligheid bij.” Daarbij vervult ook levensduur een belangrijke waarde. “Maak je iets dat bijna geen energiegebruik heeft maar dat wel snel afbrandt, dan heb je geen duurzaam gebouw”, vindt Oosterveen.

Deze pijlers worden op dit moment niet of onvoldoende meegenomen bij de beoordeling van vastgoedwaarde. In plaats daarvan zou het hergebruik van materialen en de verwachte restwaarde van het gebouw na een brand belangrijke focuspunten moeten zijn. “Verzekeraars kijken vooral naar de kans dat er iets catastrofaals gebeurt”, vertelt Sevenstern. “Zij sturen op de vraag of je als bedrijf overleeft na een grote brand. Daarbij vergeten ze dat het een jaar duurt voordat een organisatie weer volledig draait.”

Pilots

Om duurzaamheid aan brandveiligheid te koppelen moeten pilotscenario’s uitkomst bieden. Daarbij is een kantooromgeving bij uitstek geschikt om deze waardes te matchen. “Bij dergelijke gebouwen gaat het om het gebouw zelf en kun je gebruikers relatief eenvoudig herhuisvesten”, denkt Van Herpen hierover. Daarnaast moet ook de link tussen durability en sustainability blijken. “Maak bij brand aantoonbaar welke CO 2 -uitstoot er is, zodat de bouw- en vastgoedbranche hierop aangekeken kan worden.”

Managing Director Rob de Jong van Sto Isoned ziet daarnaast een rol bij de financiële partijen. “Als je de verzekeringspremie bij een afbrandscenario vele malen hoger maakt, dan wordt er anders gekeken naar investeringen in preventie en duurzaamheid.” Bij de garantie op een hogere brandveiligheid is er op dit moment wel sprake van een korting op de premie. “Veiligheid is dus door geld gedreven”, voegt commercieel directeur Monique de Vos van Faay Vianen toe. “Ook is het belangrijk dat al in het ontwerpproces op basis van alle te verwachte kosten van een brand de juiste keuzes worden gemaakt,” licht fire safety manager Louis Cleef van ROCKWOOL toe. “ Het voorkomen of het niet hebben van een brand draagt bij aan de winst van een bedrijf”.

Brandbestendig gebouw = duurzaam inzetbaar gebouw

Hierbij is ook de functie van het gebouw van belang. “Heb je een museum of ziekenhuis, dan denk je sneller aan het brandveilige aspect”, denkt Schellekens. “Je zou verwachten dat partijen als verzekeraars en taxateurs hier dan ook rekening mee houden in de berekening van vastgoedwaarde.” Cleef adviseert hierbij het betrekken van de verzekeraar bij het ontwerpproces. “Zoek dan het advies van meer dan 1 verzekeraar, om met kennis van deze partijen het pand veiliger en toekomstbestendiger te maken.” Daar sluit Oosterveen zich bij aan. “Blijf daarnaast gebouweigenaren wijzen op hun verantwoordelijkheid voor brandveiligheid en maak wet- en regelgeving strikter.” Een duurzaam pand kan eigenlijk alleen duurzaam worden genoemd als het ook brandveilig is. Dat concludeert moderator en directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd. “Gelukkig zijn er geen grote tegenstrijdigheden. De volgende stap die we samen zetten, is ontdekken met onze partners hoe brandveiligheid net als duurzaamheid zijn entree krijgt in de taxatiewereld. Op die manier ontstaat er naast een morele, ook een financiële waarderingsprikkel voor gebouweigenaren om te investeren in brandveiligheid. Wordt vervolgd, want we willen hier verder over in gesprek”, sluit Walinga af.