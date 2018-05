Gezondheid, geluk en veiligheid: ‘We are the world!’

Het CFP Green Buildings Congres vindt dit jaar plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, op 13 september. Keynote-sprekers als Katja Schuurman, Ruud Veltenaar en Ezekiel Ole Katato inspireren de deelnemers met een vernieuwende kijk op verduurzaming en ondernemen binnen een circulaire en inclusieve economie.

Traditiegetrouw is er niet alleen een plenair programma met sprekers. Er worden ook 40 state-of-the-art concepten, producten en ideeën gepresenteerd die concreet bijdragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. De beste 3 pitchers worden beloond met een prijs, waarvan het beste idee wordt bekroond met de Innovation Challenge Award 2018.

We are the world

Het thema van Green Buildings 2018 is ‘We are the world!’. Door circulariteit, energielabels, smart technology, algoritmen en Bitcoins is het mogelijk dat geluk, gezondheid en veiligheid als minder belangrijk worden geacht. De sprekers van Green Buildings 2018 nemen bezoekers mee in dit vraagstuk. Daarna verleiden 40 start-ups om gezonder, gelukkiger en veiliger te worden met hun oplossing voor een betere wereld.

Benieuwd naar het programma en op zoek naar de mogelijkheid om in te schrijven voor Green Buildings 2018? Bekijk dan de website van CFP. Bekijk ook de terugblik naar de 2017-editie.