De top 5 artikelen van mei 2018

In de maand mei werd onder andere gediscussieerd over de wet VET en verschenen er weer diverse expertposts, onder andere binnen het thema Circulaire Economie. Duurzaam Gebouwd geeft je een samenvatting van de 5 best gelezen artikelen op DuurzaamGebouwd.nl van de maand mei.

Wet VET onder de loep

In het artikel ‘Wet VET zet bouwsector op scherp’ gaan we in op de wet Voortgang Energie Transitie (VET), die regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Benieuwd naar reacties uit de markt op de wet? Lees de visies van voor- en tegenstanders op DuurzaamGebouwd.nl.

Energiekaart

Een volgende topper in mei was een artikel over een energiekaart, gelanceerd door BAM. De kaart buigt zich over kansen en uitdagingen op het gebied van energieopslag-, -transport, decentrale opwekking en andere belangrijke pijlers. Benieuwd naar de kaart? Bekijk dit artikel met daarin de mogelijkheid om de kaart gratis te downloaden.

Interessant verhaal

Duurzaam Gebouwd-expert Hans ter Horst trok met zijn blog ‘Wij hebben een interessant verhaal’ de nodige lezers naar zich toe. In de post gaat hij in op objectiviteit van verhalen over duurzaamheidsactiviteiten van toeleveranciers. Hoe duurzaam zijn bedrijven en kloppen de verhalen die ze naar voren brengen over dit thema?

Investeringsstrategie

Om in 2030 bijna 1 miljoen woningen te kunnen realiseren willen marktpartijen samen met de overheid komen tot een gezamenlijke routekaart. Om die ambitie in te vullen zijn ze bereid om de komende 10 tot 15 jaar miljarden euro’s te investeren. Benieuwd naar de investeringsstrategie van 14 kapitaalkrachtige projectontwikkelaars? Lees snel verder.

Gezond binnenklimaat in basisschool

Het laatste artikel in de top 5 vertelt je meer over een klimaatconcept dat een basisschool van een gezond binnenklimaat voorziet. Uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat in vier van de vijf klaslokalen ernstig tekortschiet. In het artikel ‘Klimaatconcept voorziet basisschool van gezond binnenklimaat’ kom je meer te weten over hoe het anders (en beter) kan.

Beste video van mei

De meest bekeken video van mei 2018 is de Round Table LIVE: Circulair Bouwen. Tijdens deze Round Table stond het materialenpaspoort centraal. Aan tafel zaten Duurzaam Gebouwd-experts Pim Peters, Theo van der Meijden, Thomas Rau, Jim Teunizen, Dennis Duffels en Marco Bijkerk.