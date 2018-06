Nieuwe medewerkers aan de slag bij Duurzaam Gebouwd

Twee nieuwe medewerkers zijn aan de slag gegaan bij Duurzaam Gebouwd. In dit artikel stellen ze zich voor.

Arnold ten Oever gaat aan de slag als senior online marketeer bij Duurzaam Gebouwd. Hij heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de online marketing, met name als webanalist. “Als webanalist heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt en zo alle kneepjes van het vak geleerd”, zo vertelt hij.

Arnold ten Oever

“Analyseren en optimaliseren zijn mijn voornaamste specialismes en voor het maken van dashboard draai ik mijn hand niet om. Het mooie van online marketing is dat je direct resultaat hebt, alles kán in principe gemeten worden. ” Hij woont met zijn gezin in Ruurlo, in de Achterhoek en naast online marketeer is hij ook werkzaam bij zijn eigen bedrijf in coaching.

Ook Twan Cijnssen is gestart bij Duurzaam Gebouwd, als Junior Multi Media Designer. Twan Cijnssen (24) is na zijn studie Kunst & Techniek aan de slag gegaan als 3D designer en visualisatie specialist bij meerdere bedrijven. Binnen deze functies heeft hij veel ervaring opgedaan met videproductie, grafische vormgeving en visualisaties voor diverse opdrachtgevers.

Twan Cijnssen

“In mijn werkvlak ben ik graag bezig met alles wat met beeld te maken heeft. Men zegt niet voor niets; een beeld zegt meer dan 100 woorden. Hierin daag ik mijzelf graag uit om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Verder ben ik gek op innoveren en kijk ik naar nieuwe manieren of methodes om die uitdagingen zo succesvol mogelijk te volbrengen.