Deadline nadert voor Regeling Vermindering Verhuurdersheffing

Het is als verhuurder tot 1 juli 2018 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Het financiële voordeel heeft onder andere betrekking op het transformeren van vastgoed naar een woonfunctie en renovatie.

Het beschikbare budget wordt voortijdig uitgeput en daarom stopt de RVV op 1 juli 2018. Tot die tijd is het nog gewoon mogelijk om aanvragen in te dienen. RVO.nl neemt vervolgens alle aanvragen nog in behandeling.

Als er een nieuwe heffingsverminderingsregeling komt, wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. Vanzelfsprekend houdt Duurzaam Gebouwd je ook op de hoogte op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen hieromtrent plaatsvinden. De regeling RVV maakt deel uit van het Energieakkoord uit 2013.

RVO.nl publiceerde een lijst met regelingen die verhuurders kunnen inzetten voor een financiële boost:

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP tm eind 2018)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

BTW-besparingen voor werkzaamheden aan woningen

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Groen regelingen

Bekijk meer informatie over de verschillende mogelijkheden in de Subsidiewijzer van RVO.nl.