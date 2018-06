Vastgoedtaxateurs bewuster van duurzaamheid door E-learningtool

Door de jaren heen heeft Rabobank met regelmaat e-learning ingezet voor trainingsdoeleinden binnen de eigen organisatie. Nu gaat men aan de slag met een door CFP Green Buildings ontwikkelde tool die naast eigen medewerkers vooral taxateurs moet ondersteunen bij het betrekken van duurzaamheid bij waarderingen.

Foto: Stefan van den Hoek

Op het fraaie en geheel uit duurzame materialen gebouwde paviljoen op de PROVADA geeft Stefan van den Hoek, MRICS RT, afdelingshoofd Rabo TaxatieDesk, toelichting op de E-learning module die zojuist is geïntroduceerd. “De ambities van Rabobank Rabo Real Estate Finance zijn helder. Binnen 10 jaar willen wij een volledig groene portefeuille voor commercieel vastgoed. Samen met onze vastgoedklanten willen we daarom nu kijken wat nodig is om die verduurzaming te realiseren. We willen het breed trekken bij de Rabo, we kijken niet alleen naar kantoren, wat nu natuurlijk een ‘hot item’ is, maar we stimuleren onze klanten met retail- en ander vastgoed om over stappen in verduurzamen na te denken en in de planningen voor (groot) onderhoud mee te nemen. Pak het aan, is onze boodschap.”

Informatie is de kern

Van den Hoek: “Als we willen dat onze klanten in hun vastgoed verduurzamen, hebben ze informatie nodig. Die informatie komt voort uit de Rabo Duurzaam Vastgoed tool en daaruit kunnen ze afleiden welke stappen ze moeten nemen om te voldoen aan het vereiste energielabel. Met onze nieuwe E-learning tool willen we onze klanten en ook circa 400 taxateurs in Nederland – dat is overigens meer dan menig andere bank in ons land - het gereedschap in handen geven waarmee zij kunnen ontdekken waar het om draait bij verduurzaming. Het is eenvoudigweg een kwestie van inloggen en de E-learning module starten. Al die taxateurs kunnen door toepassing van de tool duurzaamheid voortaan meenemen in hun taxaties. En, als al die 400 kantoren dat gaan doen, maken we daarmee een grote stap. Zo hopen we bij de Rabobank ook een voorbeeld te kunnen zijn voor de verschillende vakverenigingen, iets dat ik zou ik toejuichen. Het is immers goed voor de gehele vastgoedmarkt als labelsprong voortvarend wordt aangepakt.”

De tool in de praktijk

E-learning levert de benodigde kennis

Was er bij de taxateurs in ons land een kennisachterstand waar het ging om duurzaam te waarderen? Van den Hoek: “We merkten dat taxateurs heel graag mee willen in de trend van verduurzaming, maar niet de middelen en de kennis bezitten om dat te vertalen in de waarderingen. Met de tool die wij nu bieden wordt dat wel mogelijk voor hen.” Daarbij geeft Van den Hoek aan dat voor de Rabobank het waarderen van duurzaamheid waarde heeft: “Wij kunnen uit de tool aflezen welke stappen er gemaakt moeten worden om een bepaald labelniveau te bereiken. De tool geeft tevens een indicatie van de kosten en terugverdientijd die met de investering gemoeid is. Verduurzamingsmaatregelen financieren wij tot 100% en ook bieden wij klanten meer rentevoordeel naarmate hun portefeuille duurzamer is.”

Brede kijk op verduurzamen

De Rabobank betrekt meerdere aspecten van verduurzaming van vastgoed in het beleid. Van den Hoek: “Behalve verduurzaming zijn we als Rabobank ook zeer actief met transformaties. De afgelopen 6 jaar hebben we de transformatie van 1,5 miljoen m2 vastgoed gefinancierd. Ook kijken we naar circulariteit. Hoe zit het voor taxateurs als bijvoorbeeld een lift in een gebouw eigendom blijft van de leverancier? Daar denken veel partijen over na en ik denk dat ook de ontwikkelingen op dat gebied zeer snel zullen gaan. Big data en digitalisering zorgen voor heel veel vrijkomende informatie en dat proces gaat steeds sneller.”

Tekst: Tom de Hoog