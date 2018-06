Video: On Stage LIVE – Martijn van Leerdam

In zijn presentatie tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE op Building Holland 2018 gaat Martijn van Leerdam van Alklima / Mitsubishi Electric in op de combinatie tussen circulariteit en duurzaamheid. “Circulariteit moet breed landen in de samenleving”, geeft Van Leerdam aan. “Net zoals duurzaamheid in de maatschappij inmiddels draagvlak heeft gekregen.”

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

In zijn presentatie gaat Van Leerdam onder andere in op de randvoorwaarden om de gebouwde omgeving circulair te maken. “In 2050 moet Nederland een compleet circulaire economie hebben, met 2030 als tussenstap. Dan mag 50% van de grondstoffen niet meer uit primaire bronnen gehaald worden.”

Kan de bouw vanaf nu denken en produceren vanuit het circulaire gedachtegoed? Het ontwikkelen voor demontage (design for disassembly) en de bijdrages die producenten kunnen leveren komt onder de aandacht tijdens de presentatie van Martijn van Leerdam gedurende Duurzaam Gebouwd LIVE.

Naast keynotes en interviews vonden er diverse andere activiteiten plaats tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE. Zo konden bezoekers de evenementenagenda voor de komende tijd bekijken, was er een vraag- en aanbodbord en vonden er borrels plaats. Meer zien en horen van Duurzaam Gebouwd LIVE? Bekijk dan ons YouTube-kanaal en abonneer om geen enkele nieuwe video te missen.