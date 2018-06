Duurzaam Gebouwd-experts op shortlist ‘MVO Manager van het jaar’

Diverse Duurzaam Gebouwd-experts staan op de shortlist ‘MVO Manager van het Jaar 2018’. De verkiezing wordt voor de zesde keer georganiseerd door MVO-adviesbureau Sustainalize met Moonen Packaging en Sustainable Talent.

Duurzaam Gebouwd-expert Geanne van Arkel staat op deze shortlist. “Super gaaf om nu ook in deze top 10 te staan, na ook een positie te hebben veroverd in de ABN AMRO Duurzame 50”, geeft ze aan. “De rolvariatie en type organisaties in deze lijst geven aan dat MVO betrekking heeft op alle duurzaamheidsdimensies van deze tijd. Dat kan inclusiviteit, circulariteit, biobased, low carbon of een focus op de Sustainable Development Goals zijn, maar het liefst natuurlijk de combinatie. Een holistische aanpak is in mijn ogen essentieel om toekomstbestendig te ondernemen en meerwaarde te creëren voor milieu en maatschappij.”

Aan dit lijstje kan biomimicry worden toegevoegd. “We kunnen innovatiever zijn door te leren en te functioneren als de natuur. Ik focus daarom op het zowel het krachtiger maken van interne als externe stakeholders en wil oplossingen vinden die positief bijdragen aan milieu en maatschappij.” In de praktijk betekent dat crosssectoraal samenwerken, het ontwikkelen van modulaire vloeroplossingen waarin CO2 wordt opgeslagen. “Een deel van het Proof Positive tapijttegel, een prototype met een negatieve carbon footprint is nu al commercieel beschikbaar in de nieuwe CircuitBac Green rug en we werken aan het realiseren van fabrieken die dezelfde funcies hebben als een goed functionerend ecosysteem: factories as a forest.”

Ook Lars van der Meulen veroverde een plek op de lijst. “Ik was totaal verrast dat ik op deze lijst terecht kwam, zeker gezien het feit dat ik zeer kritisch ben in het kiezen van de meetings waar ik bij aansluit. Erg leuk dat de inspanningen van VolkerWessels en mijzelf desondanks gezien worden. Komende jaren gaan we ons ‘levenskwaliteit’-beleid verder vertalen naar concrete projecten: ontwikkelen van gezonde gebieden, bouwen van circulaire woningen. Komende tijd zullen veel van onze projecten voorzien worden van en ontworpen worden met een materialenpaspoort. We hebben net een mooie vervolgstap gezet, door de rente over de doorlopende kredietfaciliteit van 600 miljoen euro te laten baseren op het al dan niet behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Een stap die uniek is in de wereld. Deze gaan we binnen VolkerWessels natuurlijk verder uitwerken, door onze collega’s ook af te rekenen, hopelijk vooral in positieve zin, op het behalen diezelfde doelstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat deze aandacht van ons topmanagement voor duurzaamheid een enorme katalysator gaat zijn.”

Lees de complete shortlist op de website van MVO Manager van het Jaar.