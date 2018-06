Hoofdkantoor audioleverancier Hoofddorp zeer effectieve werkomgeving

Het kantoor van Plantronics, leverancier van audio- en communicatietechnologie, in Hoofddorp is uitgeroepen tot een van de meest effectieve en prettige werkomgevingen voor medewerkers ter wereld.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

De certificering is door Leesman toegekend, een wereldwijd bedrijf dat onderzoekt hoe werkplekken van invloed zijn op de prestaties van medewerkers en organisaties. Leesman stelt de ranglijst samen op basis van de Leesman Index, een wereldwijd business intelligence-beoordelingssysteem dat feedback van medewerkers vastlegt over hoe effectief de werkplek hen ondersteunt. Leesman meet meerdere factoren, zoals tevredenheid over de mate van ondersteuning bij belangrijke werkzaamheden, maar ook over factoren als akoestiek, temperatuur en natuurlijk licht op kantoor.

Het Europese hoofdkantoor van Plantronics kreeg van Leesman verder de hoogst mogelijk beoordeling: de Leesman+ certificering. Die wordt alleen toegekend aan de beste werkplekken die 70 Lmi of meer scoren op de gestandaardiseerde prestatieschaal van Leesman. Slechts 6 procent van alle werkplekken die Leesman heeft gemeten, behaalde een Leesman+ certificering. Met een Lmi-score van 82,3 is Plantronics het hoogst scorende Leesman+ gebouw in de Benelux.

Holistische werkervaring

Het kantoor in Hoofddorp maakt actief gebruik van het gedachtengoed van Plantronics omtrent slimmer werken waarbij mensen, de werkomgeving en technologie zorgen voor een optimale, holistische werkervaring. Plantronics hanteert dezelfde aanpak voor zijn hoofdkantoor in Santa Cruz, Californië en andere locaties ter wereld.

Behoeften van werknemers

Elk aspect van het gebouw in Hoofddorp - het architectonische ontwerp, de materialen, het interieur, de indeling van de bureaus en zelfs de foto's aan de muur - zijn bewust geselecteerd op basis van de behoeften van de werknemers. Het doel was om de meest boeiende en collaboratieve werkomgeving te ontwikkelen die mogelijk is. Om spraakafleiding, het grootste probleem in een open kantoor, tegen te gaan, installeerde Plantronics zijn intelligente acoustic management system genaamd Habitat Soundscaping. Dit is een multizintuigelijke oplossing met zogeheten biophilic ontwerpprincipes, die zowel bestaan uit afbeeldingen uit de natuur als natuurgeluiden die zich in realtime aanpassen om ruis en afleiding te minimaliseren. Het resultaat is een echt functioneel open kantoor dat zowel samenwerking als geconcentreerd werk bevordert; een perfecte balans tussen welzijn en productiviteit.

Enkele uitkomsten

Meer dan negen van de tien Plantronics-werknemers (91 procent) vindt dat het kantoor een prettige werkomgeving is, en bijna iedereen (97 procent) is trots om mensen op kantoor te ontvangen.

Nog eens 87 procent zegt dat het kantoor hen in staat stelt productief te werken, en meer dan acht van de 10 medewerkers (85 procent) zegt dat het helpt om ideeën en kennis met andere collega’s te delen.

De tevredenheid van medewerkers over de geluidsniveaus is meer dan het dubbele van de Leesman-benchmark.

De overgrote meerderheid (90 procent) is blij met de variëteit aan werkplekken in het gebouw en de ondersteuning voor verschillende werkstijlen.

Meer dan 90 procent van de ondervraagden is van mening dat de werkplek invloed heeft op een duurzamer milieu. Deze kwestie vindt weerklank bij de meeste werknemers en ondersteunt het gedachtengoed van Park 20|20, het kantorenpark waar het pand van Plantronics staat.

“We geloven dat kantoorontwerp, technologie en akoestiek samen de perfecte omgeving kunnen creëren waarin mensen het best kunnen presteren,” aldus Frank Timmermans, Country Manager van Plantronics Benelux. “Met dit in ons achterhoofd hebben we ons kantoor in Hoofddorp ontworpen rond onze medewerkers. We keken naar manieren om een omgeving te creëren die is afgestemd op hun verschillende werkstijlen en die zou helpen om samenwerking, concentratie, contemplatie en communicatie te bevorderen. De resultaten van de Leesman Index zijn een erkenning voor de investering in onze medewerkers en tonen de impact die werkplekontwerp kan hebben op de betrokkenheid van mensen bij het werk.”

Geluidsniveaus

Gideon van der Burg, Managing Director Benelux bij Leesman voegt toe: “Plantronics is een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat begrijpt welke centrale rol een werkplek kan spelen bij het ondersteunen van de prestaties van werknemers en daarmee ook van de organisatie. Gedurende dit project hebben ze medewerkers centraal gesteld. Ze hebben zich gericht op het bouwen van een werkomgeving die draait om zaken die ze belangrijk vinden en gebaseerd zijn op de wensen en eisen van werknemers. De uitzonderlijk hoge tevredenheidsscores rond geluidsniveaus zijn bijzonder indrukwekkend en een voorbeeld voor vele andere organisaties die het moeilijk vinden om dit voor elkaar te krijgen.”

Op de foto: Gideon van der Burg (l) en Frank Timmermans (r).

Bron: Plantronics