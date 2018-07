Laat je horen voor de thema’s van 2019

De energietransitie, een volledig circulaire economie, urban mining en #VanGasLos zijn slechts enkele thema’s die de afgelopen tijd veel aandacht krijgen op DuurzaamGebouwd.nl. Over welk thema wil jij meer weten in 2019 en welk onderwerp mag niet in onze jaarplanning ontbreken?

De afgelopen tijd hebben we al in de markt onderzoek gedaan naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. We hebben daarvoor experts ondervraagd, evenementen (waaronder ook onze eigen events) bezocht, meegedaan aan Round Tables en innovaties op de voet gevolgd.

We willen jou vragen om je stem te laten horen en ons jouw thema’s voor 2019 door te geven op themas@duurzaamgebouwd.nl. Aan de hand van de binnengekomen reacties en ons marktonderzoek stellen wij vervolgens de jaarplanning op.

We stellen je inbreng zeer op prijs!