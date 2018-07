Grote partijen zetten met betonakkoord in op verduurzaming

Ongeveer 50 partijen ondertekenden afgelopen 10 juli het Betonakkoord. Producenten, opdrachtgevers en aannemers spreken af om 100% materiaal te recyclen en CO2-uitstoot te verlagen. Duurzaam Gebouwd-partner Betonhuis formuleerde samen met haar leden uitgangspunten voor een roadmap, om invulling te geven aan het akkoord.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken ook mee. “We kunnen zoeken naar een tweede of derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen”, vertelt Van Veldhoven over de noodzaak van het akkoord.

De Green Deal Verduurzaming Betonketen zette de eerste stappen naar een toekomst waarbij alleen maar gerecyclede grondstoffen worden gebruikt. De deal liep twee jaar geleden af en het betonakkoord zet de inzet op verduurzaming voort. Belangrijke afspraken zijn samenwerking en transparantie in de keten, 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030, vermindering van minstens 30% CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Daarnaast moet de vraag naar groen beton groeien, door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen.

Betonhuis formuleerde samen met haar leden enkele uitgangspunten. Zand, grind en kalksteen zijn geen schaarse grondstoffen en de winning ervan draagt bij aan biodiversiteit. Bij hergebuik van beton geldt dat de toepassing met de laagste milieubelasting als eerste in aanmerking komt. Met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt afgesproken om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Ook stelt Betonhuis een eenduidige uitvraag van MKI voor, die geen negatieve effecten mag hebben op de recyclebaarheid. Voor de Nederlandse betonsector is er een gezamenlijk belang om de CO2 reductie in het buitenland te bevorderen. Hiervoor wordt de Rijksoverheid gevraagd zich met kracht in te zetten voor een Europees Level Playing Field.

Foto: deelnemers vieren de ondertekening van het Betonakkoord met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W), Jacqueline Cramer en Jeannette Baljeu (Betonakkoord) en Maria van der Heijden (MVO Nederland). Door: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0)