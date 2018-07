Efficiëntie in exploitatiefase vraagt om slimme systemen

Slimme systemen helpen een gebouw optimaliseren in klimaat, mobiliteitsprocessen en werkplekken toekennen. Gebruikers voelen zich beter en kunnen werkzaamheden efficiënter uitvoeren. De toekomst is smart, zo klinkt het in de markt. We nemen een kijkje in de nieuwe catalogus van BRControls en stellen enkele oplossingen voor die gebouwen slimmer maken.

De nieuwe catalogus richt zich op diverse types vastgoed, waaronder de kantorenmarkt, onderwijs- en zorgvastgoed. In iedere sector speelt een unieke uitdaging, die met integrale oplossingen kan worden ingevuld. Zo is er in de kantorenmarkt een groeiende behoefte aan flexibele indeelbaarheid, waar multifunctionele plafondsensoren en modulaire regelapparatuur het verschil maken.

Zo kunnen sensoren tijdens de bouw of renovatie op stramienmaat in de plafonds worden ingebouwd, waarna eindgebruikers naar wens sensoren kunnen activeren. Deze sensoren kunnen softwarematig worden aangepast als behoeftes wijzigen of nieuwe functies beschikbaar komen. Om de complexe opgaves rondom het kantorenvastgoed in te vullen biedt BRControls een integrale oplossing aan voor aansturing van klimaatinstallaties, verlichting, zonwering en toegangssystemen.

Integrale oplossingen

Het thema gezondheid komt onder andere bij onderwijsvastgoed aan de orde. Hierbij is het belangrijk om licht, lucht, akoestiek en temperatuur goed te regelen. Ook hier is het integraliteit in oplossingen dat de klok slaat, met onder andere mogelijkheden voor een compleet webbased gebouwbeheersysteem en veilige verbindingen voor gebouwbeheer.

De nieuwe brochure van BR Controls

Prestatieborging in exploitatiefase

Een veelgehoord struikelblok is het verlies van efficiëntie en kwaliteit in de exploitatiefase van een gebouw. Logisch dat veel partijen prestatieborging toepassen, om deze fase net zo te laten functioneren als tijdens de ontwerpfase is afgesproken. MyBuilding haalt alle data uit het gebouwbeheersysteem en analyseert met behulp van KPI's. Het energieverbruik en de prestaties van een gebouw zijn daardoor continu inzichtelijk.

Vanuit de toepassing kun je maandelijks een rapportage verzenden, waarin precies op een rij wordt gezet hoe het gebouw de afgelopen periode presteerde. Uit de analyse blijkt waardoor klachten over comfort werden veroorzaakt en welke componenten niet efficiënt werken. Dat maakt het eenvoudiger om het gebouw gezonder en efficiënter te maken.

Een volledig overzicht van de oplossingen van BRControls vind je in de brochure.