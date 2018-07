Video: On Stage Live met onder anderen Babette van Loon en Bart Triep

Rudy Grevers, Babette van Loon, Bart Triep en Jan Jaap Blüm werden aan de tand gevoeld door Duurzaam Gebouwd-expert Jan Willem van de Groep tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE.

De volledige discussie is terug te kijken in bovenstaande video. In de kennissessie komt naar voren hoe het #VanGasLos realiseren in zijn werk gaat in de bouwkolom en welke veranderende rollen er zijn voor diverse stakeholders. Hierbij geven BAM en Alklima inzage in het proces dat ze samen doorliepen om Nul op de Meter te ontwikkelen.