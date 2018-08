De top 5 artikelen van juli 2018

In de maand juli namen we een kijkje bij een slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel, stelden we een blue district in Utrecht aan je voor dat je levensverwachting verhoogt en lieten we zien hoe jaren 50 woningen met een tweede huid naar NoM-niveau werden getild.

Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

In ‘Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel’ lieten we zien hoe deze provincie inzet op het realiseren van renovatiepakketten die oude woningen in één klap energieneutraal moeten maken. Lees meer over deze fabriek op DuurzaamGebouwd.nl.

Langer leven in nieuwe Utrechtse Blue District

De Utrechtse Cartesiusdriehoek wordt getransformeerd naar het voorbeeld van blue zones: plekken op aarde waar mensen aantoonbaar langer leven dankzij een gezonde omgeving en gebouwen. Wij interviewden diverse betrokkenen bij de planvorming voor het Blue District in Utrecht.

Video: 2nd skin-concept brengt jaren 50 woningen naar NoM

Door een tweede huid toe te passen krijgen twaalf woningen uit 1952 een boost naar Nul-op-de-Meter niveau. In een video vertellen de ketenpartners welke duurzaamheidsmaatregelen er, naast het opwaarderen van de schil, zijn getroffen.

Integraal plan voor energiepositief Paleis Soestdijk

Een Energy Challenge stelde een forse uitdaging voor: het energiepositief maken van Paleis Soestdijk. Benieuwd naar dit plan en de uitwerking hiervan? Ontdek de ambities op DuurzaamGebouwd.nl.

Klimaatakkoord moet Nederland wijk voor wijk verduurzamen

De ambities die gesteld zijn in het klimaatakkoord, trokken nogal wat lezers naar dit artikel. 100.000 corporatiewoningen aardgasloos in 2021, gebouwgebonden financiering en een wijk voor wijk-aanpak werden behandeld in dit artikel. Lees er alles over op DuurzaamGebouwd.nl.

Best bekeken video van juli 2018

De best bekeken video is die van de labelchecker. Bekijk de video en ontdek de mogelijkheden voor een energielabelcheck.