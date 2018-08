Als je geeft, krijg je ook wat terug

Het Green Buildings Congres 2018 op 3 september in het Koninklijke Instituut voor de Tropen verwelkomt een aantal aansprekende keynote-speakers. Eén van hen is Katja Schuurman. Zij is actrice, zangeres en presentatrice en bijzonder begaan met het lot van onze planeet en in het verlengde daarvan haar bewoners.

Het is geen toevalligheid dat Katja Schuurman is gevraagd als keynote –speaker. Zij is de initiatiefneemster van Return to Sender. Dit initiatief verkoopt handgemaakte producten van vrouwen uit de armste regio’s van de wereld met als doel: armoedebestrijding. Op deze manier is het mogelijk om de plaatselijke economie te stimuleren door werkgelegenheid te creëren voor de makers, die met eerlijke lonen, goede werktijden en goede werkomstandigheden worden beloond. Andere belangrijke aandachtspunten bij Return to Sender zijn scholing van de nieuwe generatie vrouwen die op die manier ook weer een goede kans maken op een baan door het volgen van een beroepsopleiding. “Op die manier bestrijden we armoede door werk te genereren, maar ook door de nieuwe generatie een kans te geven op een baan. We zijn actief in tien verschillende landen en goed voor ruim 7.000 banen en meer dan 2 miljoen producten”, zegt Schuurman deze middag in september graag van de gelegenheid gebruik maakt om haar project toe te lichten, maar ook om uit te leggen wat haar zo raakt rond de hele discussie over climate change. Zij voelt zich thuis bij het thema van deze middag ‘We are the World’. “Ik voel me wereldburger en denk helemaal niet in hokjes. Ik voel me letterlijk verbonden met de wereld. Het is een toevalligheid dat ik aan deze kant van de aarde ben geboren. Ik ben hier niet alleen voor mijn eigen geluk. Ik voel het als een verplichting; nee, eigenlijk meer als een soort vanzelfsprekendheid dat ik mijn best doe om mijn bijdrage te leveren voor een betere wereld. En het zijn juiste de mensen in de landen waar wij actief zijn met ons project die de meeste gevolgen ondervinden van de climate change.”

Eerlijke prijs

Het is ook een boodschap die zij graag aan haar toehoorders op het congres meegeeft. “Ik voel heel sterk dat je allemaal je verantwoordelijkheid moet nemen. Succes is niet alleen in geld uit te drukken. Er is meer dan alleen geld verdienen en hard werken. Kijk maar eens om je heen hoeveel mensen uitvallen als gevolg van een burn-out. Ik zie dat er sprake is van een verandering. Mensen willen niet alleen maar werken voor het geld en hun carrière. Hoe gelukkig maak je je collega’s, maar ook: wat is de foodprint die jij achterlaat? In het verlengde daarvan zie ik ook de prijs die je betaalt voor een product. Is dat een eerlijke prijs? Dat geldt voor kleding, maar dat geldt ook voor grondstoffen en andere producten die nodig zijn voor bijvoorbeeld de bouw. Krijgen de bewoners van de landen in Afrika of Azië een eerlijke prijs voor hun hout of andere grondstoffen, die wij hier nodig hebben voor onze woningen?”

Foto: Katja Schuurman door Robert Alexander

Positief

Over de vraag of zij positief of negatief is over de wereld om ons heen hoeft Schuurman niet lang na te denken: “Ik ben meer pragmatisch ingesteld. Wat heeft het voor nut om je zorgen te maken? Daar wordt de wereld niet beter van. We moeten aan de slag. Ik ben in die zin ook wel positief ingesteld. Je kunt allemaal wat doen om de wereld beter te maken. Steeds meer mensen, ook ondernemers zijn zich ervan bewust dat ze goed en verantwoord moeten ondernemen. Ook als consument kun je het verschil maken door bewust te zijn wat je koopt en wat je eet. Als er maar genoeg consumenten zijn die de goede keuzes maken, dan zullen bedrijven vanzelf mee moeten. Een belangrijke boodschap die ik deze middag de mensen in de zaal wil meegeven is dat het een heerlijk gevoel is wanneer je aan anderen kunt geven. Als je geeft, krijg je ook wat terug.”

Green Buildings Congres 2018

We are the World! Door circulariteit, energielabels, smart technology, algoritmen en Bitcoins vergeten we soms waar het om gaat: gelukkige, gezonde en veilige mensen. De sprekers van Green Buildings Congres 2018 nemen je mee in dit vraagstuk. 40 start-ups verleiden om gezonder, gelukkiger en veiliger te worden met hun oplossing voor een betere wereld.

Dit jaar is het Green Buildings Congres 2018 te gast bij een unieke locatie in Amsterdam: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Het KIT zet zich in voor een duurzame, internationale en interculturele samenwerking. In dit prachtige gebouw, waarvan de eerste steen al in 1915 werd gelegd, is ook het SDG House gevestigd. Een organisatie die werkt aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder ook het duurzaam bouwen van steden. Meer informatie vind je op de website van CFP Green Buildings.

Tekst: Gerrit Tenkink