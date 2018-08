Ontwerpen tegen hittestress

De afgelopen zomer sneuvelden diverse records rondom hitte. Wie aan de slag gaat met een stedenbouwkundig plan of gebouwontwerp doet er goed aan om vooruit te kijken en te ontwerpen om hittestress te vorkomen. Bas Hasselaar van DGMR schreef een artikel over hoe bouwers zich kunnen voorbereiden op een toekomst met droge, hete zomers.

‘In de reeds bestaande gebouwde omgeving zijn de mogelijkheden beperkt, maar niet afwezig’, schrijft Hasselaar over het aanpakken van de bestaande voorraad. Hij noemt daarbij groene daken als hulpmiddel tegen oververhitting, net als het zoveel mogelijk vergroenen van de openbare ruimte en tuinen.

Hij geeft tegelijkertijd aan dat de situatie anders is voor nieuwbouw. Door computersimulatie en gebouwenergieberekeningen te koppelen aan prognoses voor hitte is het mogelijk om het stedenbouwkundig plan of gebouwontwerp aan te passen.

In het volledige artikel op de website van DGMR gaat Hasselaar in op zogenoemde hitte-eilanden in de stad. Hier zien we dat gebouwen warmte vasthouden en uitstralen en dat er relatief minder flora is om af te koelen. Daarnaast blijkt uit het artikel welke impact hitte heeft op werken en leven. Bekijk de website van DGMR voor het artikel.