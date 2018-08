‘Maak de wereld een gezonde en veilige plek’

Meer dan tien jaar geleden zorgde het allereerste Green Buildings Congres voor een kantelpunt. Op dat moment ontmoetten honderden professionals elkaar met één gemene deler: het versnellen van verduurzaming. Over twee weken gaat de elfde editie van het congres van start. Het wordt een bijzondere editie, zo blijkt uit een interview met CFP-topman Bram Adema.

Het enthousiasme voor de aankomende editie is van het gezicht van de Duurzaam Gebouwd-expert af te lezen. “Met iedere editie van het congres lopen we voorop op ontwikkelingen, initiatieven en ambities van overheden en bedrijven”, vindt hij. “2 jaar nadat wij het gedurende een congres hadden over het verlagen van CO 2 -uitstoot werden energielabels ingevoerd en ambities rondom verlaging van CO 2 de nieuwe standaard. Op 13 september zetten we de lijn voort en pakken we een gloednieuw thema beet: ‘We are the world’.”

Geen verticale focus dus op ons kikkerlandje, maar in plaats daarvan een brede blik op specifieke verduurzamingsopgaves van verschillende werelddelen. “En belangrijker nog: de samenhang tussen die ambities”, verduidelijkt Adema. “Kijken we naar ons noordelijke halfrond, dan moeten we industrie veranderen, woningen toekomstbestendig maken en de stad leefbaar houden. Terwijl we op het zuidelijk halfrond juist te maken hebben met extreme bevolkingsgroei en armoede. Het congresprogramma is er daarom op gericht om dit aan elkaar te linken en nieuwe verbindingen te maken.”

Impact op elkaar

Hoogste tijd om de hamvraag te stellen: ‘Hoe gaan we voor bijna 10 miljard mensen een gezonde, gelukkige en veilige plek maken?’ Laat het aan futuroloog Ruud Veltenaar over om hier een ei over te leggen en megatrends te tonen. “Hij gaat ons aangeven wat het effect is van migratie van mensen uit het zuidelijk halfrond naar de noordelijke wereldhelft en geeft ons een blik in de toekomst.” Die mondiale kijk op verduurzaming heeft ook bekende Nederlander, ondernemer en social entrepreneur Katja Schuurman. “Haar initiatief Return to Sender leidt vrouwen in onder andere Afrika op en zorgt dat goederen die zij maken in Europa worden verkocht. Hiermee laat ze laagdrempelig zien hoe de werelddelen elkaar kunnen versterken.” Ezekiel Katato doet daar nog een schepje bovenop en laat zien welke impact de halfronden op elkaar hebben. “Ten eerste heeft het volk van deze leider last van de klimaatverandering die wij veroorzaken. De tweede verbinding is economisch van aard: ze willen groei realiseren en cultuur behouden: een doel dat wij ook nastreven. Als laatste wil hij het milieu beschermen, bijvoorbeeld door met verschillende stammen af te spreken om minder geiten te gaan hoeden omdat ze op den duur kunnen zorgen voor erosie.”

Jacht op vernieuwing

Die complexe duurzaamheidsopgaven zijn niet in één dag in te vullen. Om het verschil hierin te maken zijn innovaties onontbeerlijk. Een vast onderdeel van de congressenreeks is dan ook de ABN AMRO Innovation Challenge, die jonge koplopers en hun oplossingen in de schijnwerpers zet. “Opvallend dit jaar is dat er voor het eerst een aantal organisaties volledig op circulariteitsproducten en -diensten inzetten. Verder zien we meer aandacht voor product as a service, inventieve financieringsconstructies en meer garanties.” De jacht op vernieuwing is ook in het plenaire programma ondergebracht. Zo vindt er een interview plaats met drie tieners die de nodige verandering willen brengen. “Een van hen onderzocht werkplekken voor mensen met beperkingen en gaat in op wat we hiervan kunnen leren. Een ander bouwde een school in Tanzania en weer een ander onderzocht hoe biodiversiteit lijdt aan klimaatverandering.”

Intrinsieke motivatie

Innoveren is een belangrijke randvoorwaarde voor verduurzaming, maar betekent niets zolang er geen toepassing plaatsvindt in de praktijk. “We krijgen straks 400 bezoekers over de vloer bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Bij elkaar kunnen zij meer dan 100 miljoen vierkante meter aan gebouwen veranderen.” Veel potentie dus om in één klap grote stappen te zetten. “Het fijne is dat je van elkaar weet dat er een intrinsieke motivatie en enthousiasme voor duurzaamheid schuilgaat in de persoon tegenover je. Het fundament ligt er al. Nu nog samen knopen doorhakken, want: We are the world!

Green Buildings Congres 2018

