Industrialisatie gaat woningbouw disruptief veranderen

Door woningen op industriële manier te ontwikkelen in de fabriek zijn bouwprocessen eenvoudiger te controleren, beter voorspelbaar en nemen faalkosten af. WEBO liet afgelopen half jaar een student van Saxion Hogeschool Enschede een aantal woningcorporaties interviewen, een belangrijke klant voor geïndustrialiseerde woningen.

Woningcorporaties hebben te maken met een grote woningvoorraad, die op dit moment nog niet toekomstbestendig is. Om de voorraad ingrijpend te verduurzamen en weer op een goed niveau te krijgen kan industralisatie uitkomst bieden. Uit het afstudeeronderzoek en de interviews met de diverse corporaties bleek dat er enkele overkoepelende behoeften voor deze doelgroep:

Lage Total Cost of Ownership (TCO)

Gasloos

Duurzaamheidsaspect dat naar voren komt

Energiezuinige woningen

WEBO formuleerde als advies om deze behoeften in te vullen om de woning op te delen in elementen. Dit maakt het mogelijk om de gehele woning in de fabriek te maken. Vervolgens is het zaak een consortium te vormen met een aantal andere partijen. Binnen dit consortium is er één coördinerende partij die het engineeren van het product en het volledige management op zich neemt. De overige partijen zijn producenten van één of meerdere woningelementen. Door te engineeren in BIM, wordt vanuit een centraal bestand de productie van alle elementen aangestuurd. Deze manier biedt mogelijkheden om het product, de woning dus, steeds verder te blijven ontwikkelen. Daardoor worden faalkosten beperkt en worden de bouwkosten steeds lager.

Handen uit de mouwen

Alle kennis om dit proces in de praktijk toe te passen is er al. Het gaat er nu om de juiste partners te vinden en het daadwerkelijk te realiseren. Gaan we wachten tot een bedrijf zoals Toyota, die al bezig is met het industrieel vervaardigen van woningen, haar complete woningen in Nederland introduceert of pakken we zelf de handschoen op? Als het aan ons ligt steken we hier natuurlijk zelf de handen uit de mouwen!