De top 5 artikelen van augustus 2018

In de maand augustus publiceerden we artikelen over een kakelverse whitepaper over #VanGasLos, lichtten we een marktconsultatie voor een circulaire wijk in Haarlemmermeer uit en brachten we lokaal verwarmen breder onder de aandacht.

Techniek is cruciaal bij de energietransitie

In het artikel ‘Techniek is cruciaal bij de energietransitie’ voelen we Duurzaam Gebouwd-expert en emeritus hoogleraar Jón Kristinsson van TU Delft aan de tand over de energietransitie. Ontdek in het artikel alles over zijn alternatieve methode om woningen gasloos te maken.

Whitepaper geeft vernieuwde blik op gasloos bouwen en wonen

Duurzaam Gebouwd duikt wederom in ambities, oplossingen en toepassingen voor gasloze realisaties. In deze whitepaper lees je onder andere over doelstellingen van gemeentes om van het gas af te gaan en laten we je verschillende alternatieven zien om te verwarmen.

Marktconsultatie voor circulaire wijk Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil samen met marktpartijen, ketenpartners en bewoners de circulaire wijk ‘Lincolnpark’ realiseren. In dit artikel lees je alles over de ambities binnen deze wijk, onder andere op het gebied van circulariteit en een gezond binnenklimaat.

Nieuwe regeling hypothecair krediet vertraagt de echte verduurzaming

“Het tijdelijk hypothecair krediet legt helaas expliciet bloot dat we niet geloven in de energieprestatieregeling Nul op de Meter (NoM)”, vindt Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars. Lees zijn volledige blog om erachter te komen waarom NoM volgens hem een vanzelfsprekendheid is.

‘Lokaal verwarmen mag breder onder de aandacht’

Om de future city te bouwen is er aandacht nodig voor diverse vormen van duurzame verwarming. Immers valt er zonder aardgas een belangrijke manier weg om warmte te produceren. In dit artikel gaan we in op de kansen voor lokaal verwarmen met elektrische verwarmingssystemen.

Beste video van augustus 2018

De meest bekeken video van augustus 2018 is ‘Is jouw kantoorpand al klaar voor 2023’. In deze video gaan we in op de verplichting voor kantooreigenaren om in 2023 hun kantoren met minimaal energielabel C uit te rusten.