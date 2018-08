Toekomststoel naar Tweede Kamer

De toekomststoel, een lege stoel die toekomstige generaties vertegenwoordigt, zet de volgende stap. Om de zetel in de Tweede Kamer onder te brengen zijn 40.000 handtekeningen nodig om dit op de agenda te krijgen.

Toekomststoel werd ongeveer een jaar geleden opgestart door professionals Lizzy Butink van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, Marianne Davidson van VolkerWessels Vastgoed, Yvette Watson van PHI Factory en Jan Terlouw. Zij riepen destijds iedereen op om bij iedere vergadering een extra stoel aan te schuiven in elke vergadering, klaslokaal en talkshow.

Het afgelopen jaar volgden verschillende initiatieven dan ook op. Er werd duidelijk gehoor gegeven aan de oproep om de stoel te plaatsen bij onder andere meetings. Ook op het Green Tie Gala op Building Holland 2018 kreeg de stoel een unieke plek op het podium. Het volgende station is een plekje in de Tweede Kamer. Door op de link te klikken kun je de petitie ondertekenen.

Meer informatie over het initiatief lees je op DuurzaamGebouwd.nl (zoek op ‘Toekomststoel). Daarnaast is het mogelijk om informatie in te winnen via dit e-mail adres.