Kansen van omgevingswet voor overheden

De Johan van Oldenbarnevelt academie organiseert een seminar in het teken van de omgevingswet. Tijdens de bijeenkomst komen onder andere kansen en voorbeelden voorbij die gerelateerd zijn aan de regelgeving.

Sprekers gedurende het seminar zijn onder andere Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit en professor Arco Timmermans van de JVO academie. Rotmans vertelt meer over wat de omgevingswet betekent voor overheden die aan de slag zijn met de invoering van de wet. Timmermans gaat in op de manier waarop de regelgeving onderlinge stakeholderrelaties beïnvloedt, zowel intern als extern.

Het seminar vindt plaats op 3 verschillende locaties en data. Op 8 november strijkt de bijeenkomst neer in Enschede. Vervolgens is het op 15 november de beurt aan Rotterdam om inzichten omtrent de omgevingswet op te doen. Ten slotte is er op 29 november in Roermond de mogelijkheid om de experts te horen spreken en vragen te stellen.

Inschrijven en contactinformatie verloopt via de website van de JVO academie.