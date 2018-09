Sustainable Development Goals nog niet altijd in strategie ondergebracht

De Sustainable Development Goals, drie jaar geleden vastgelegd door de Verenigde Naties, worden nog niet altijd in de bedrijfsstrategie doorgevoerd. Wel worden de doelen gebruikt als communicatiemiddel.

De bevindingen blijken uit een onderzoek dat door adviesbureau Sustainalize met Tilburg University is uitgevoerd. In totaal werden 168 bedrijven ondervraagd, uit diverse hoeken van het bedrijfsleven. Onder andere ABN AMRO, FrieslandCampina en KPN werden bevraagd.

Doelen zijn bekend

De goals zijn inmiddels breed bekend: 93% van de ondernemingen kent de doelen en 59% daarvan geeft aan dat ze de doelen ook in strategie-ontwikkeling hebben betrokken. De organisaties richten zich vooral op rapportages over hoe de bedrijven bijdragen aan de realisatie van de SDG’s. Maar daar schuilt een gevaar. “SDG’s gaan gebruikt worden voor het beschrijven van de status quo, terwijl ze ontwikkeld zijn om op deze doelen echte versnelling te realiseren”, vertelt Rob van Tilburg van Sustainalize.

Suggesties om toepassing te bevorderen

Het rapport geeft een aantal suggesties om de strategische toepassing van de SDG’s te bevorderen. Zo wordt aangeraden om de mate waarin grote bedrijven presteren op SDG’s een plek te geven in aanbestedingen. Daarnaast is het advies om samen te werken met bedrijven binnen en buiten de eigen sector: innovatie is essentieel voor het behalen van de goals.

Het onderzoeksrapport is te downloaden van de website van Sustainalize.

Afbeelding via WikiMedia.