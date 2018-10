Verduurzaming stadhuis en stadhuistoren Eindhoven in de schijnwerpers

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we de renovatie en verduurzaming van het stadhuis en de stadhuistoren van Eindhoven in de schijnwerpers zetten. In het aankomende seminar Circulair Bouwen geven we een kijkje in de keuken van deze samenwerking.

In maart 2017 besloot de gemeente Eindhoven iets nieuws te proberen. “We hebben ons erg kwetsbaar opgesteld en vroegen de markt: ‘Wij weten het niet zo goed, kom maar met ideeën.’”, vertelde Garry Whitrick van de gemeente Eindhoven destijds. Die aanpak bleek succesvol, want 400 bedrijven kwamen met zo’n 200 ideeën.

Pitchen en samenwerken

Uiteindelijk bleven 200 bedrijven over, die op een matchmakingevent ideeën pitchten en samenwerkingen opzochten. Ook voor het consortium IMPULS waren de sessies van waarde, onder meer omdat tijdens het evenement de link met installatiebedrijf Kuijpers tot stand kwam. Het aanmoedigen van innovaties van andere bedrijven vormt een belangrijk onderdeel van het project.

Het complete verhaal

De verduurzamingsthema’s zijn onder andere het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid, 50% energieneutraliteit in gemeentelijke gebouwen en fors hergebruik van sloopmateriaal: 95%. Benieuwd naar het complete verhaal over de aanbesteding en uitvoering van dit project? Op het seminar Circulair Bouwen ontmoet u diverse experts vanuit de gemeente en het consortium die u meer vertellen over de totstandkoming en de lessons learned. Kennis en ervaringen delen?

