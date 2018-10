Bepalingsmethodiek maakt vastgoed flexibel

Alweer vier jaar geleden publiceerden VNO-NCW en Brink Groep een bepalingsmethode voor het adaptief vermogen van gebouwen. Inmiddels wordt het instrument in de praktijk getoetst, met als belangrijkste doel om vastgoed toekomstwaarde te geven en flexibel te maken. Wat zijn de lessons learned en de belangrijkste wetenswaardigheden over dit onderwerp?

“We zetten de tool in bij vijf verschillende partijen”, weet senior consultant Evi van Rijn van Brink Management / Advies, onderdeel van Brink Groep. “Inmiddels hebben we één traject afgerond voor het Rijksvastgoedbedrijf en werken we op dit moment samen met de Nationale Politie om te onderzoeken hoe de vastgoedportefeuille meer toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Dat begrip staat bij veel gebouweigenaren hoog op de agenda. Veranderende eisen aan gebouwen werkt transformatie en verduurzaming in de hand. “Diverse partijen stellen ons de vraag hoe zij effectief hun vastgoed kunnen klaarstomen voor de toekomst. Dat is logisch, want iedereen wil ervoor zorgen dat zijn gebouwen in gebruik blijven. Daaraan ligt een combinatie van flexibiliteit en transformeerbaarheid ten grondslag.”

Voorbeeldweergave van een dashboard

Toekomstwaarde

De bepalingsmethode voor adaptief vermogen van gebouwen moet opdrachtgevers de mogelijkheid geven om deze kernwaarden met praktische tools in te vullen. “Veel partijen nemen toekomstwaarde van de portefeuille op als ambitie. De definitie van toekomstwaarde en de duurzaamheidslat is voor iedereen anders. Daarom moet de tool je in eerste instantie bewustmaken van verbetermogelijkheden om vastgoed flexibeler te maken, zodat je de gebouwen beter kunt aanpassen aan toekomstige situaties.”

De methodiek kan zowel worden ingezet op portefeuille- als op gebouwniveau en maakt kernwaarden inzichtelijk binnen het perceel, de omgeving en het gebouw zelf. “De onlangs ontwikkelde tool geeft je als gebruiker onder andere zicht op adaptieve eigenschappen van een gebouw en mogelijkheden om te transformeren. Zo kun je de afweging maken om een gebouw op specifieke onderdelen te optimaliseren.”

Combinatie vormt de kracht

Juist de combinatie tussen onderwerpen als energie, circulariteit en flexibiliteit vormt de kracht. “Er wordt vaak eenzijdig naar een onderwerp gekeken. Dat is zonde, want door integraliteit creëer je ultieme duurzaamheid en flexibiliteit.” Gebruikers zien in hoe ze met specifieke ingrepen het vastgoed toekomstvast en functievrij kunnen maken. Dat is essentieel in een vastgoedmarkt waarin we bijvoorbeeld innoveren en een gebouw sneller van huurder wisselt.”

Factsheet met score per indicator

Toekomstblik

Om die reden adviseert Van Rijn om verder te kijken dan het aankomende decennium. “Ik merk dat beslissingen over vastgoed soms nog op korte termijn worden genomen. In deze tijd van duurzaamheid is het belangrijk om verder te kijken en te anticiperen op nieuwe technologie en andere gebouwfuncties.” Om de winst van flexibiliteit onder de aandacht te krijgen bij gebouweigenaren, organiseert Brink Management / Advies diverse workshops. “Door deze bijeenkomsten komen gebouweigenaren in aanraking met het gedachtegoed rondom adaptief vermogen en flexibiliteit. Tijdens de eerste sessie merk je dat het nog een vaag begrip is, maar daarna ontstaat enthousiasme om er iets mee te doen. Achteraf vraagt iedereen zich af: ‘Waarom hebben we dit niet eerder gedaan?’.

Foto door: rudy uytenhaak + partners architecten & DOOR architecten