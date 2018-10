In september gaven we je een kijkje in het nieuwe remontabele hoofdkantoor van Triodos, blikten we terug op het Green Buildings Congres 2018 en lieten we weten dat oude zooi echt niet meer kan. Duik samen met ons in de top 5 artikelen van september 2018.

Circularikoek

In de nieuwste blog ‘Circularikoek’ van Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars staan circulaire intenties en realisaties centraal. Wat is echt en wat is nep? Dwars gaat in op het vertrouwen dat we hebben over onder andere circulair hergebruiken.

Bouw van remontabel hoofdkantoor Triodos gestart

We blijven even in het straatje van circulariteit en geven je een eerste blik op de bouw van het nieuwe kantoor van Triodos Bank in Driebergen. Bijzonderheden aan het kantoor zijn de mogelijkheden rondom remontage en de ambitie voor de hoogste BREEAM-NL certificering: Outstanding.

Oude zooi kan echt niet meer

Het energieverbruik in het gros van de utiliteitsgebouwen van Nederland kan nog veel verder omlaag. De uitdagingen om dit type vastgoed voor eens en voor altijd toekomstbestendig te maken worden onder de loep genomen door Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam.

Kijk als een familiebedrijf naar de toekomst

In het artikel ‘Kijk als een familiebedrijf naar de toekomst’ blikken we terug op het Green Buildings Congres 2018. Een variatie aan visies kwam ten tonele in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, van de handen van onder andere directeur Bram Adema van CFP Green Buildings, zakenvrouw van het jaar Aukje Kuypers en futuroloog en TedX-spreker Ruud Veltenaar.

Als gelijken aan tafel: de nieuwe ketensamenwerking

De nieuwe expertblog van Marc Kooij legt de vinger op een pijnlijke plek: het samenwerkingsmodel van de bouw- en vastgoedsector is verouderd en moet echt anders. Naast een kritische blik op het traditionele model geeft Kooij vijf voorwaarden voor een duurzame ketensamenwerking. Een tipje van de sluier: geef partners de ruimte om mee te denken en stel een projectmanager aan als facilitator.

Beste video van september 2018

De meest bekeken video van september 2018 is ‘De Beste van de Groep’ aflevering 1, Crowdnett. In deze nieuwe reeks gaat expert Jan Willem van de Groep in op zijn top 5 favoriete innovaties. Dit keer richt hij zich op Crowdnett, een netwerk van slimme thuisbatterijen dat de markt voor duurzame energie moet veroveren.