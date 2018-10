Acquire Publishing neemt Duurzaam Gebouwd over

Per 1 oktober 2018 zijn de activiteiten van Kennisplatform Duurzaam Gebouwd overgenomen door Acquire Publishing in Zwolle. Door de overname groeit Acquire naar 43 medewerkers en breidt het haar portfolio, netwerk en bereik aanzienlijk uit. Ook vergroot Acquire haar focus op duurzaamheid en verstevigt het haar strategische positie in de sectoren ruimte, mobiliteit, vastgoed, bouw en infra. Daarmee bedient Acquire Publishing voortaan het gehele fysieke domein met als opgave om haar netwerk te helpen communiceren, verbinden en activeren.

Foto vlnr: Wietse Walinga, Harald Jansen, Geert Dijkstra, Niels van Ommen

Strategische visie

De overname past in de strategische visie van Acquire Publishing dat haar rol in snel tempo heeft ontwikkeld van traditionele uitgeverij naar moderne communicatiepartner voor de sector. Geert Dijkstra, een van de drie eigenaren van Acquire Publishing: “Naast het delen van informatie via magazines, evenementen, social media, websites, nieuwsbrieven, leerproducten en andere media, brengen we ook mensen uit alle geledingen van de sector bij elkaar rond concrete opgaven. Samen weten we meer. Kennis maken, mensen verbinden, thema’s agenderen, beweging creëren: daar is behoefte aan bij onze klanten. En met de schaal en expertise die we nu hebben, en de concepten en diensten die we daarmee ontwikkelen, kunnen we onze klanten daar nog beter en sneller bij ondersteunen.”

Portfolio voor integrale vraagstukken

Binnen het fysieke domein worden vraagstukken steeds vaker integraal benaderd. Ook dat is reden geweest voor de overname van Duurzaam Gebouwd, benadrukt Dijkstra: “De nieuwe organisatie heeft 15 toonaangevende merken in portefeuille die elk voor hun eigen doelgroep een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van kennis(sen). Titels als Verkeerskunde, Straatbeeld, Stedebouw & Architectuur, BouwCirculair en nu dus Duurzaam Gebouwd bestrijken het complete fysieke domein. Maar over deze doelgroepen heen spelen grote thema’s een rol zoals klimaat, energietransitie, digitalisering, verslimming, samenwerking en natuurlijk duurzaamheid. Door de overname van Duurzaam Gebouwd kunnen wij én onze klanten dergelijke thema’s nu nog beter integraal benaderen.”

Meer impact voor Duurzaam Gebouwd

Wietse Walinga, oprichter en voormalig eigenaar Duurzaam Gebouwd, is trots op de overname door Acquire. “Een geweldige stap voor het kennisplatform dat door deze overname een prominente plek krijgt in een professionele organisatie waar bouw, vastgoed, ruimte en mobiliteit samenkomen in een grote community. Ik blijf vanzelfsprekend betrokken bij de integratie van Duurzaam Gebouwd binnen Acquire en zal als business developer een aantal nieuwe concepten binnen het kennisplatform ontwikkelen. Voor onze partners, experts en leden betekent dit een significante schaalvergroting qua bereik”.

Integratie en versterking

Niels van Ommen is clustermanager Bouw & Infra bij Acquire Publishing en vanaf 1 oktober verantwoordelijk voor Duurzaam Gebouwd: “Fantastisch om zo’n mooi platform te mogen toevoegen aan onze portfolio. Voor de klanten van Duurzaam Gebouwd verandert voorlopig niets. Samen met Wietse gaan wij het platform de komende maanden verder uitbouwen en verbinden aan de andere 15 platforms van Acquire Publishing. Zodat al onze klanten straks, op maat, kunnen profiteren van het unieke, brede netwerk dat door deze overname is ontstaan.”

Lees voor meer informatie een Q&A op DuurzaamGebouwd.nl.