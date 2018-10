Berkvens viert de dag van de duurzaamheid met de lancering van een nieuwe video, die in het teken staat van de groeiende focus op duurzaamheid. De video komt uit een reeks van jubilieumfilms over het 85-jarig bestaan dit jaar.

“Onze klanten en relaties vragen steeds meer om duurzaamheid”, onderstreept algemeen directeur Ralph van Doorn. “Daar moeten we onze verantwoordelijkheid in nemen en dat gaan we ook doen.” Dat vindt ook ontwikkelaar duurzame systemen Pieter Fritz. “We hebben ingezet op FSC-gebruik en ook naar PEFC en de garantie te geven dat al het houtmateriaal uit duurzaam beheerder bossen komt.”

Zelf voorzien in duurzame energie

Daarnaast komt de motverbrandingsinstallatie onder de aandacht, evenals het zelf opwekken van duurzame energie. “We verbranden het resthout van onze deuren en kunnen hiermee onze fabrieken en kantoren verwarmen”, geeft technisch directeur Theo Donkers aan. “Daarnaast inventariseren we of we zonnepanelen kunnen plaatsen op onze daken”, vult Fritz aan, “en hopelijk kunnen we daar één derde van onze energievoorziening duurzaam opwekken.”

Bekijk de video hierboven om meer te weten te komen over hoe Berkvens verder inzet op de energietransitie en de circulaire economie.

Duurzaamheidsambities onder de loep

