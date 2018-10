Terugkerende hoofdsponsor voor Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Eerder deze week berichtten we over het vastgestelde thema ‘It Giet Om’ van het Duurzaam Gebouwd Congres 2019. Nu kondigt Duurzaam Gebouwd met trots aan dat zij een terugkerende hoofdsponsor verwelkomt: abcnova.

Vanzelfsprekend was Duurzaam Gebouwd benieuwd naar de visie van deze verduurzamer. We vroegen directeur Ruben Hümmels daarom naar zijn ambities voor de toekomst. “Het ombuigen van het bouwproces naar circulair en de energietransitie hebben één ding gemeen. Ze vragen om een nieuwe definitie van samenwerking.”

Energietransitie betaalbaar maken

Hierbij voorziet Hümmels vooral een financiële en organisatorische uitdaging. “Het kent verschillende schaalniveaus, zoals het Rijk, provincie, gemeente, wijk en bewoners. Om de energietransitie betaalbaar te maken voor iedereen moeten we collectieven vormen, die gezamenlijk kunnen investeren en financieren.”

VvE per buurt

Als deze samenwerkingsvormen positie krijgen, ontstaan een soort Verenigingen van Eigenaren per buurt. Het Rijk stelt instrumentaria beschikbaar om te komen tot dit soort entiteiten. “Bij circulariteit moeten we verder kijken dan alleen het hergebruik van materialen. We moeten meer focussen op gebouwen en wegen die langer meegaan en zo de afvalstroom vermijden. Dit is op de lange termijn goedkoper en duurzamer.”

Het gesprek aan

Volgens Hümmels wordt het circulaire denken uitdagender, omdat het lastig om te voorstellen aan welke eisen materialen over 30 jaar moeten voldoen. “Dit alles vraagt een flexibiliteit die de samenwerking in de traditionele structuren niet kan bieden. Hierover gaan we graag het gesprek aan, op het Duurzaam Gebouwd Congres 2019.