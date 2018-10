Nieuw platform voor krachtenbundeling ketenpartners

Verschillende partijen uit de bouwkolom worden met een nieuw platform opgeroepen tot samenwerken. Doel is de efficiency en slagkrachtvergroting in de bouw, met pijlers als innovatie, digitalisering en verduurzaming.

Ook het optimaliseren van planning komt naar voren in het platform KetenKracht van VBI. Hierin is het Servicemodel ondergebracht. “Daarmee willen we ervoor zorgen dat we samen beter plannen”, geeft hoofd verkoop & marketing Dennis Duffels van VBI aan. “Doel van het Servicemodel is het domino-effect, dat door verschuivingen ontstaat in de bouwketen, terug te dringen.”

Ook de onderwerpen digitalisering en innovatie zijn ondergebracht in het platform. Om optimaal te kunnen samenwerken moeten partijen dezelfde taal spraken. Idealiter weet hierbij iedereen welke informatie van belang is en waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Onder het kopje innovatie is het belangrijk om in contact te blijven met partijen die het verschil kunnen maken in R&D en productontwikkeling. “Dat werkt twee kanten op”, verduidelijkt Duffels. “Partners komen ook bij ons met vraagstukken waarbij we samen tot mooie oplossingen komen.”

We berichtten recentelijk over een stakeholdersdialoog, waarin een duidelijke verschuiving werd geopperd. In plaats van duurzaamheid te beoordelen op project- of productniveau, is de ambitie om dit voortaan op procesniveau in te steken. Blijf op de hoogte over het nieuwe platform KetenKracht op de website van VBI. Daarnaast houden we je op DuurzaamGebouwd.nl op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.