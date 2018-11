Op weg naar Duurzaam Gebouwd Congres 2019 - de locatie

In de derde aflevering van de vlog-reeks ‘Op Weg naar Duurzaam Gebouwd Congres 2019’ staat de locatie centraal. Op 14 februari 2019 verwelkomen wij je graag in het Westcord WTC Hotel te Leeuwarden. In deze vlog vertelt Jody Andernach wat je van de dag kunt verwachten en geeft ze een rondleiding.

Dagvoorzitter Inge Diepman begeleidt de inspirerende dag en er betreden wel vijf keynote sprekers het podium. Daarnaast worden de Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt voor meest duurzame gemeente, corporatie, project en de publieksprijs. Tot slot zullen tijdens de workshoprondes diverse koplopers je meenemen in hun best practices.

Bezoekers aan deze tiende editie kunnen rekenen op het maken van waardevolle verbindingen om de volgende stap te zetten in de (regionale) verduurzaming. Ben jij benieuwd naar de locatie? Kijk dan zeker deze aflevering! Wil je er bij zijn 14 februari? Meld je aan! Wil je alles weten over de mogelijkheden om jouw organisatie te profileren en innovaties te tonen? Lees dan 'Wij dagen jou uit!' voor alle kansen die voor het oprapen liggen.