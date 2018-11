Bouwend Nederland verbindt zich wederom aan de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards

De vereniging van bouw- en infrabedrijven zet zich in voor het verduurzamen van de bouw- en vastgoedsector door zich als partner te verbinden aan de Duurzaam Bouwen Awards.

Bouwend Nederland, de grootste ondernemersorganisatie voor de bouw en infrasector, is opnieuw partner van de Duurzaam Bouwen Awards die op 14 februari 2019 worden uitgereikt in Leeuwarden. Met deze verbintenis laat Bouwend Nederland zien dat zij net als de stichting Duurzaam Bouwen Awards, de initiatiefnemers van de awards, verduurzaming van de gebouwde omgeving stimuleert.

De Awards

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards kent vier categorieën, waar organisaties zichzelf of anderen voor kunnen aandragen. Zo zijn er naast de publieksprijs, die tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari wordt gekozen, drie juryprijzen te verdelen onder duurzaamste projecten, gemeenten en woningcorporaties. Kortom voor opdrachtgevers, bouwers en ontwikkelaars dé kans om zichzelf in de spotlights te zetten:

- De Circulaire Ring voor de gemeente die het beleid op duurzaam bouwen succesvol toepast

- De WoCo25 voor de meest duurzame woningcorporatie

- De Gouden Kikker voor het meest duurzame bouw- of infraproject

- De Duurzaam Bouwen Award, de publieksprijs

Helen Visser, Programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland: “Wij zijn opnieuw partner van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards, omdat het doel van de awards nauw aansluit bij dat van onze vereniging, namelijk het werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dat is wat de awards laten zien, zij zetten gemeenten, woningcorporaties en opdrachtgevers die op een constructieve manier bezig zijn met verduurzaming in de schijnwerpers.”

Bert Melles, voorzitter Stichting Duurzaam Bouwen Awards: “Wij zijn trots dat we opnieuw Bouwend Nederland tot onze partners mogen rekenen en zo de herkenning en erkenning van duurzaamheid binnen de bouw en infra extra cachet kunnen geven. Als beroepsvereniging weten zij als geen ander wat er speelt binnen de sector en zij laten zien dat het belang van de Duurzaam Bouwen Awards, met de duurzaamheidsopgave die er ligt, nog steeds heel groot is.”

Inschrijving is mogelijk tot en met 16 december 2018

Bent of kent u een organisatie die een nominatie verdient? U kunt uw eigen project of organisatie inschrijven, maar ook een ander voordragen voor een award. Inschrijven is mogelijk tot en met 16 december 2018. Een onafhankelijke jury, die bestaat uit experts op het gebied van duurzaamheid binnen zowel bedrijfsleven als overheid, beoordeelt alle inzendingen en maakt 10 januari de drie genomineerden per categorie bekend.