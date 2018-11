Duurzaam Gebouwd Congres 2019: infographic Fryslân

Het is niet zonder reden dat het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 in de provincie Fryslân plaatsvindt. In dit artikel geven we je de provinciale ambities weer die de bouw- en vastgoedsector aan het werk zet.

'It Giet Om!' Je hebt de slogan van het Duurzaam Gebouwd Congres al meerdere malen voorbij zien komen, maar op welke manier(en) gaat de provincie dan kantelen? Welke innovaties zijn daarvoor nodig en op welke gebieden legt de provincie de komende jaren een focus?

In onze infographic huidige stand van zaken & ambities provincie Fryslân is onder andere te lezen dat in 2017 een totaal aantal woningen van 293.384 werd behaald. Het grootste gedeelte van deze woningen heeft een energielabel C, gevolgd door label D. 7% van de energie in Fryslân wordt duurzaam opgewekt, waarvan het grootste gedeelte van AVI Harlingen komt. Andere informatie die je in de facts & figures vindt is een overzicht van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Waar komen de meeste broeikasgassen vandaan? Daarnaast komen de verschillende ambities langs van de provincie: steden worden 60% energieneutraal, voorzien in de eigen warmtebehoefte en dorpen zijn energieneutraal.

Download de infographic.

