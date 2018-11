Programmering 10e editie Duurzaam Gebouwd Congres bekend

Op 14 februari 2019 barst het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 los: ‘It giet om!’. Op het podium staan onder anderen hoogleraar Andy van den Dobbelsteen van TU Delft en gedeputeerde Michiel Schrier van provincie Fryslân.

De drie hoofdthema’s van het Duurzaam Gebouwd Congres zijn #VanGasLos, Circulariteit en Ketensamenwerking. Drie onderwerpen die de bouw- en vastgoedsector bezighouden de afgelopen én komende jaren. “De transitieopgave vraagt inzet op alle fronten, top-down, bottom-up en middle-outward”, vindt Van Den Dobbelsteen. “Aan de TU Delft werken we aan roadmaps waarmee we steden helpen klimaatneutraal te worden. De eerste voorbeelden daarvan laten zien dat de transitie ingrijpend is, maar dat het een groenere, schonere en aantrekkelijkere leefomgeving oplevert.”

Vernieuwend denken

Ook vanuit de provincie Fryslân zijn de kansen van de transitie duidelijk. ““Het is heel belangrijk voor Fryslân dat bedrijven inzetten op verduurzaming, want het geeft werkgelegenheid en kennis”, geeft gedeputeerde Michiel Schrier aan van provincie Fryslân. “Vernieuwend denken over circulair bouwen en hergroeibare grondstoffen gebruiken om bijvoorbeeld isolatie te maken. Denk aan vlas en dat soort zaken.”