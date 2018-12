Op weg naar Duurzaam Gebouwd Congres 2019 – hoe geef ik een goede workshop?

In alweer de vijfde aflevering van de vlogreeks ‘Op weg naar Duurzaam Gebouwd Congres 2019’ geven we je advies over hoe je een goede workshop geeft. Experts Harm Valk en John Bouwman van Nieman Raadgevende Ingenieurs gaan in op hoe zij succesvolle sessies opzetten.

Valk en Bouwman stonden tijdens de 2018-editie van het congres voor een afgeladen zaal. Met de nodige interactie wisten ze de deelnemers enthousiast en actief te krijgen. Daarom vroegen we de heren om advies, zodat zo’n workshop dichterbij komt voor andere presentatoren.

In de video krijg je antwoord op de volgende vragen:

Hoe bereid je een workshop voor?

Hoe houd je de aandacht van het publiek vast?

Welke presentatievorm is het meest doeltreffend?

Hoe zorg je voor een pakkende boodschap en wat geef je het publiek mee?

Wat zijn de do’s en don’ts bij het geven van een goede workshop?

