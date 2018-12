De top 5 artikelen van november 2018

In november lieten we je zien hoe gevels en daken als bron van energie kunnen fungeren, gaf expert Harm Valk in zijn expertpost een genuanceerde kijk op de veranderde BENG-grenswaarden en brachten we een circulaire innovatie onder de aandacht van 3 Duurzaam Gebouwd-partners.

Bang voor BENG

“De angst voor BENG, die ik soms wel eens bespeurde in de ogen van vastgoedprofessionals, lijkt verdwenen en omgeslagen in verontwaardiging”, begint Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk zijn nieuwste blog. Het onderwerp is, je raadt het al, de eerder gepresenteerde concept-grenswaarden voor de BENG. Lees de volledige blog en lees Valks duiding en advies.

39 gasloze woningen in ’s-Gravenzande

In het deelplan Rijnvaart te ’s-Gravenzande komen 39 all-electric woningen. Geen gas, wel een groene en waterrijke zone door de woonwijk. Lees alle details over de gasloze wijk.

Gevels, daken en straten als bron voor energie

Kunnen zowel gevels, daken en straten ons van energie voorzien en versnellen richting de energietransitie? TNO organiseerde een minisymposium over dit onderwerp. Benieuwd naar de bevindingen en presentaties? Lees onze reportage.

3 Duurzaam Gebouwd-partners brengen circulair bouwen dichterbij

Madaster en Ecochain ontwikkelden een koppeling om milieufootprint te koppelen aan materiaalpaspoorten, die Knauf vervolgens in de praktijk brengt. Lees in het volledige artikel alles over de samenwerking.

Eventverslag Circulaire Bouweconomie

De bijeenkomst Circulaire Bouweconomie vond plaats op de Bouwcampus in Delft. Duurzaam Gebouwd-expert Hans Korbee brengt verslag voor je uit, met onder andere aandacht voor diverse praktijkprojecten en een gezamenlijk interview met Elphi Nelissen, Helen Visser en Esther ’t Hoen. Lees het verslag.

Beste video van november 2018

De best bekeken video van november 2018 is de vierde aflevering van de vlogreeks ‘Op weg naar Duurzaam Gebouwd Congres 2019’: Heb jij de oplossing om Friesland te verduurzamen? Bekijk de volledige video op ons YouTube-kanaal.