Best gelezen 2018: nummer 8

De nummer 8 in onze top 10 best gelezen artikelen van 2018 is ‘Schaf welstand af’.

Deze kritische expertblog van Onno Dwars gaat in op de volgens hem ouderwetse welstand. Hij geeft daarom aan dat het moet worden herzien óf afgeschaft.

Dwars geeft in zijn publicatie aan dat hij vindt dat welstand verbreed moet worden. Met ecologen, mobiliteitsdeskundigen en andere specialisten. Dit om verder te kijken dan alleen architectuur en bijvoorbeeld de energietransitie beter te betrekken in het beslissingsveld.

“Wil de welstand weer passen bij de tijd, dan zou deze meer de invulling moeten krijgen zoals het in het woordenboek bedoeld is”, aldus Dwars in deze goed gelezen blog. Benieuwd naar het volledige artikel? Lees verder op DuurzaamGebouwd.nl.