Best gelezen 2018: nummer 7

De nummer 7 in onze top 10 best gelezen artikelen van 2018 is ‘CV-ketel verdwijnt snel, ook in bestaande bouw’. Het artikel ging in op de transitie naar gasloze ontwikkelingen, een onderwerp dat voor veel partijen van groot belang is.

Duurzaam Gebouwd was aanwezig bij de roadshow van LG en Centercon, om te ontdekken hoe snel de transitie gaat naar gasloze wijken.

Op dit moment zijn er in Nederland 400.000 gasketels, tegenover zo’n 25.000 lucht/water warmtepompen. Meer dan 100.000 woningen worden de komende tijd gasvrij gemaakt, dus er gaat wat veranderen in deze aantallen.

Interesse in het volledige artikel? Hierin krijg je meer informatie over de innovaties die inspelen op de beweging naar #VanGasLos.