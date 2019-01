Startmotor haalt corporatiewoningen van aardgas

In het gepresenteerde ontwerp van het Klimaatakkoord is de combinatie tussen een wijkgerichte aanpak en een katalysator voor duurzame sociale huur duidelijk zichtbaar. Tot 2021 gaan 100.000 corporatiewoningen versneld van het gas.

Om dit plan vorm te geven is er sprake van een zogenoemde Startmotor. Dit versnellingstraject moet de kanteling aanjagen naar aardgasvrije woningen en huizen die klaar zijn om van het aardgas af te gaan. Een stimulans van € 500 miljoen moet er mede voor zorgen dat de woonlasten voor huurders niet hoger worden.

In 2021 maken gemeenten bekend hoe wijken worden aangepakt. De wijk-voor-wijk aanpak kan op enthousiasme rekenen van onder andere brancheorganisatie UNETO-VNI. Om de verduurzaming binnen gemeenten in goede banen te leiden op het vlak van communicatie, worden onafhankelijke loketten ingericht. Daarnaast worden er financiële stimuli als de gebouwgebonden financiering ingesteld. Over laatstgenoemde financiering is fiscale aftrekbaarheid overigens niet mogelijk.

