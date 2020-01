EEN helpt bedrijven met internationale ambities

Het Enterprise Europe Network (EEN) ondersteunt ondernemers bij het zoeken van partners om te innoveren en ondernemen in het buitenland. Het EEN, een initiatief van de Europese Commissie, bestaat uit meer dan 600 organisaties in ruim 60 landen.

Elk bedrijf kan zijn aanbod en/of vraag in de vorm van een profiel laten opnemen in een databank. Vervolgens wordt het bedrijf onder de aandacht gebracht in het land waarin het actief wil worden en tegelijkertijd kan het ook zelf partners zoeken. EEN-adviseurs helpen actief bij het opstellen van het profiel, dat in een bepaald format wordt opgesteld.

Er zijn vijf soorten profielen:

• Business Offer: het bedrijf biedt een product aan

• Business Request: het bedrijf zoekt een product

• Technology Offer: het bedrijf biedt een technologie aan

• Technology Request: het bedrijf zoekt een technologie

• Research & Development Request: de organisatie zoekt samenwerking voor onderzoek

Het kan ook voorkomen dat een bedrijf zowel een Business Offer als een Business Request heeft (of een andere combinatie). In dat geval worden er twee (of zelfs meer) profielen gemaakt. In het profiel wordt de meest essentiële informatie over de aard van het aanbod of vraag opgenomen, het ‘soort’ partner dat men daarbij beoogt en de verwachte samenwerking.

Zodra duidelijk is welk type profiel(en) men wenst voor haar organisatie kan de EEN-adviseur het proces van het opstellen van een profiel starten en het binnen korte tijd gepubliceerd hebben in de database.

Missies en matchbijeenkomsten

Op de EEN-websites staan ook buitenlandse bedrijven die Nederlandse bedrijven en organisaties zoeken voor commerciële of technologische samenwerking. De EEN-adviseurs ondersteunen bij de zoektocht naar een samenwerkingspartner door de contacten binnen het netwerk actief in te zetten.

Behalve het beheer van de databank, worden regelmatig Company Missions en Match Events georganiseerd. Company Missions vaak op verzoek van brancheverenigingen en/of buitenlandse EEN relaties. Matchbijeenkomsten meestal tijdens (internationale) beurzen en congressen. Alle genoemde diensten van EEN zijn kosteloos. Ondernemingen kunnen rechtstreeks bij EEN terecht met vragen over het opnemen van een bedrijfsprofiel in de EEN-database.

Voor meer informatie kijk je op de website van het Enterprise Europe Network.