Remeha wil groeien met warmtepompen van Techneco

De wens om verder te groeien in de markt van warmtepompen heeft geleid tot een overname van Techneco door Remeha.

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Remeha alle aandelen overgenomen van Techneco, een Nederlandse specialist in warmtepompen. Techneco blijft voorlopig wel als zelfstandige dochteronderneming van Remeha actief.

Als marktleider in de Nederlandse utiliteitssector verwarmt Remeha al meer dan twee miljoen huizen. Op weg naar een CO2-neutrale samenleving wil de organisatie duurzame binnen-klimaatoplossingen haalbaar en betaalbaar maken. Vandaar dat Remeha verder wil groeien in warmtepompen.

Techneco onderscheidt zich als specialist op het gebied van warmtepompen door een grote technische knowhow en een breed en innovatief portfolio. Met daarin onder meer hybride, lucht/water- en bodemgebonden warmtepompsystemen. Techneco is onder meer bekend van de Elga, een slimme modulerende hybride warmtepomp die samenwerkt met elk cv-toestel.

Passende oplossingen

Beide bedrijven hebben de ambitie om verder te groeien in de warmtepompmarkt. Daarom is besloten de krachten te bundelen om zo een leidende positie in Nederland op te bouwen. “De komende jaren zullen we het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder terugdringen,” zegt Arthur van Schayk, algemeen directeur van Remeha B.V.. “Voor die verduurzamingsroute ontwikkelen wij passende oplossingen en daarvoor hebben we een uitgebreid productportfolio nodig. Met de producten en de kennis van Techneco voegen we een innovatief en zeer compleet pakket toe aan de duurzaamheidsconcepten van Remeha.”

Fotobijschrift: Ondertekening van de overeenkomst tussen Remeha en Techneco door (achterste rij van links naar rechts) Niels van Alphen, Frank van Alphen en Arthur van Schayk (algemeen directeur Remeha), (voorste rij van links naar rechts) Pieter van Alphen (algemeen directeur Techneco), Carolina Wielinga en Caroline van Alphen.