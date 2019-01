Duurzaam Gebouwd Congres: begin 2019 met een opdrachtklapper!

Wil je 2019 met een klapper van een opdracht beginnen en nieuwe verbindingen leggen? De workshops tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 brengen je direct in contact met experts in verduurzaming en helpen je op weg met tools, tips en advies.

Foto: verbinding maken tijdens een van de workshops tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2018

In de middag staat de praktijk centraal. Bij iedere workshop vertelt een deelnemer over duurzaamheidsoplossingen en -aanpakken rondom het thema. Zo ben je verzekerd van actuele informatie en inhoudelijke, vernieuwende visies doordat je in verschillende rondes deel kunt nemen aan de korte sessies.

De workshoprondes zijn geënt op kennisdelen, kennis vergaren en praktijkvoorbeelden. Partijen als Breman, Alliander, Gasunie, Renson en vele anderen zullen een workshop verzorgen. Een greep uit de onderwerpen: Passiefhuis als basis voor BENG, de hybride warmtepomp als verduurzamingsoptie, en industrialisatie als aanjager voor duurzaam bouwen. It giet om, dat is zeker. Ben jij erbij?

Lees alle informatie over het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 op de website en schrijf je direct in.