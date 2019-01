Welke grote namen kun je verwachten op het Duurzaam Gebouwd Congres?

De programmering voor het Duurzaam Gebouwd is bekend. Ook deze editie hebben we weer topexperts die je inspireren binnen drie thema’s: #VanGasLos, Circulariteit en Ketensamenwerking. In dit artikel geven we je een samenvatting en sneak preview van drie presentaties.

Zo gaat Duurzaam Gebouwd-expert Andy van den Dobbelsteen, tevens verbonden als hoogleraar aan de TU Delft, in op de manieren waarop steden klimaatneutraal kunnen worden. “Aan de TU Delft werken we aan roadmaps voor dit doeleinde. De eerste voorbeelden daarvan laten zien dat de transitie ingrijpend is, maar dat het een groenere, schonere en aantrekkelijkere leefomgeving oplevert.”

Practice what you preach

Vanzelfsprekend gaan we in op hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven. Wethouder Eric Faber van gemeente Sudwest-Fryslân en managing partner Eric Zweers van abcnova op het podium. Vanzelfsprekend staan de duurzaamheidsambities rondom gasloos bouwen en circulariteit centraal. ‘Practice what you preach’ komt naar voren, want als gemeente moet je natuurlijk zelf het voortouw nemen. Van het duo hoor je hoe je gemeentelijk vastgoed kunt verduurzamen en hoe partijen gezamenlijk in actie kunnen komen om de volgende stap te zetten in het toekomstbestendig maken van gebouwen.

Vernieuwend denken en bouwen

In bredere context laat ook de provincie Fryslân van zich horen. “Het is heel belangrijk voor Fryslân dat bedrijven inzetten op verduurzaming, want het geeft werkgelegenheid en kennis”, geeft gedeputeerde Michiel Schrier aan van provincie Fryslân. “Vernieuwend denken over circulair bouwen en hergroeibare grondstoffen gebruiken om bijvoorbeeld isolatie te maken. Denk aan vlas en dat soort zaken.”

Het gaat natuurlijk niet alleen om de plenaire presentaties. We hebben voldoende netwerkmomenten ingebouwd om ervoor te zorgen dat jij de verbinding legt om je volgende grote verduurzamingsopgave te starten. Dat doe je onder andere bij een van de vele workshops. Lees het artikel ‘Begin 2019 met een opdrachtklapper’ om een indruk te krijgen van de vele workshops die op je staan te wachten.

Foto: John Nederstigt was een van de sprekers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2018