Kopgroep met duurzame bouwproducten boekt meer commercieel succes

Een kopgroep van producenten in de bouw heeft duurzaamheid als speerpunt. Zij zijn in staat om de markt succesvol te bewerken met een duurzaam portfolio en boeken meer commercieel succes dan anderen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Nationale Benchmark Duurzaam Produceren voor de Bouw’, van NIBE.

Uit het onderzoek, waaraan 100 producenten van bouwmaterialen meededen, zijn interessante bevindingen op te halen. Zo zien we dat 71% van de zogenoemde kopgroep in het onderzoek, het halen van duurzaamheidsdoelen en het doorvoeren van het MVO-beleid het hoogste op de prioriteitenlijst heeft staan.

“Deze kopgroep ziet duurzaamheid als een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de organisatie en weet daar ook commercieel van te profiteren. Deze bedrijven groeien doorgaans sneller dan het marktgemiddelde”, aldus dr. ir. Mantijn van Leeuwen, Algemeen Directeur van het NIBE, initiatiefnemer van het benchmarkonderzoek. Een derde van de respondenten geeft aan dat hun productportfolio voor 75% uit duurzame producten bestaat. De verwachting is dat dit over twee jaar bij bijna de helft van de ondervraagden het geval is en in 2025 bij ruim twee derde.

De belangrijkste struikelblokken zijn de bereidheid van de klant om voor duurzaamheid te betalen. 60% noemt die valkuil. Verder is er een gebrek aan concreet duurzaam beleid binnen de organisatie en hoge kosten die duurzame productie met zich meebrengen. Ook heeft de kopgroep vaker last van onduidelijke en onoverzichtelijke wet- en regelgeving, zo’n 47%.

Lees het volledige onderzoek op de website van NIBE.